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رياضة

هل يُدرّب زيدان منتخب فرنسا؟ رئيس اتحاد الكرة يردّ

علي بهلولي
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هل يُدرّب زيدان منتخب فرنسا؟ رئيس اتحاد الكرة يردّ
ح.م
زين الدين زيدان

ردّ رئيس اتحاد فرنسا لِكرة القدم على مزاعم اقتراب موعد انتداب المدرب زين الدين زيدان، خلفا لِزميله ديدييه ديشان في العارضة الفنية لِمنتخب “الديكة”.

وقال نوال لوغرايت إن ديشان يُؤدّي عملا مُحترما في الجهاز الفني لِمنتخب فرنسا، ويستعدّ لِتحقيق نتيجة طيّبة في كأس العالم، التي تنطلق بِقطر في الـ 20 من نوفمبر المقبل.

وأضاف لوغرايت في تصريحات لِصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، نشرت تفاصيلها الأربعاء، أنه يعرف ديشان منذ 10 سنوات خلت، ويُثمّن كفاءته الفنية، ولن يقول له إن طريقة تدريبك لِمنتخب “الزّرق” تجاوزها الزمن.

واختتم رئيس اتحاد الكرة الفرنسي تصريحاته، قائلا إن الناخب الوطني الحالي يُمكن استبداله بعد نهاية مونديال قطر في الـ 18 من ديسمبر المقبل بِشرط واحد فقط، وهو: أن يأتي ديدييه ديشان إلى مكتبه ويُبلغه بِرغبته في الرّحيل.

وتعمل الأوساط التي تُدعّم التقني زين الدين زيدان هذه الأيام، على الترويج له فوق منابر إعلامية محلّية. ولم تتوقّف عند هذا الحدّ، بل أخرجت ملفّات قذرة، تتّهم فيها نوال لوغرايت بِالتورّط في فضائح أخلاقية. عِلما أن زيدان عاطل عن العمل منذ صيف 2021، تاريخ نهاية تدريبه لِنادي ريال مدريد الإسباني.

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