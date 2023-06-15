هل يُدرّب مورينيو اللاعب عوّار؟

انتقل اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار إلى نادي روما الإيطالي، الذي يُشرف عليه المدرّب جوزي مورينيو. لكن هل يستمرّ التقني البرتغالي في عمله؟

وأمضى متوسّط الميدان عوّار عقدا يدوم حتّى صيف 2028، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي روما. فيما يُدرّب مورينيو الفريق الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جويلية 2021 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وقدّمت إدارة نادي الأهلي السعودي عرضا للتقني البرتغالي، من أجل تدريب فريقها الكروي انطلاقا من الموسم المقبل، لكن مورينيو رفض المُقترح، وأكّد أنّه يُريد مواصلة المغامرة مع فريق “الذّئاب”.

وجرت المفاوضات بين مسؤولي الأهلي السعودي ومورينيو بِأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء. تقول صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس. مُشيرة إلى أن العرض كان مُغريا ماليّا.

واصطحب مورينيو معه إلى لندن مواطنه تياغو بينتو المدير الرياضي لِنادي روما، على أمل شراء لاعبين جدد في سوق “البريمرليغ”. كما ذكرته صحيفة “إل تيمبو” الإيطالية، الخميس.

وتعني هذه المُعطيات أن مورينيو سيُدرّب حسام عوّار فريق روما الإيطالي، نسخة 2023-2024.