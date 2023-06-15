-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هل يُدرّب مورينيو اللاعب عوّار؟

علي بهلولي
  • 291
  • 0
هل يُدرّب مورينيو اللاعب عوّار؟

انتقل اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار إلى نادي روما الإيطالي، الذي يُشرف عليه المدرّب جوزي مورينيو. لكن هل يستمرّ التقني البرتغالي في عمله؟

وأمضى متوسّط الميدان عوّار عقدا يدوم حتّى صيف 2028، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي روما. فيما يُدرّب مورينيو الفريق الإيطالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جويلية 2021 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2024.

وقدّمت إدارة نادي الأهلي السعودي عرضا للتقني البرتغالي، من أجل تدريب فريقها الكروي انطلاقا من الموسم المقبل، لكن مورينيو رفض المُقترح، وأكّد أنّه يُريد مواصلة المغامرة مع فريق “الذّئاب”.

وجرت المفاوضات بين مسؤولي الأهلي السعودي ومورينيو بِأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء. تقول صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الخميس. مُشيرة إلى أن العرض كان مُغريا ماليّا.

واصطحب مورينيو معه إلى لندن مواطنه تياغو بينتو المدير الرياضي لِنادي روما، على أمل شراء لاعبين جدد في سوق “البريمرليغ”. كما ذكرته صحيفة “إل تيمبو” الإيطالية، الخميس.

وتعني هذه المُعطيات أن مورينيو سيُدرّب حسام عوّار فريق روما الإيطالي، نسخة 2023-2024.

مقالات ذات صلة
زرواطي يعلّق على قرار لجنة الانضباط ويقصف مدوار

زرواطي يعلّق على قرار لجنة الانضباط ويقصف مدوار

نصر الدين نابي يقود يونغ أفريكانز إلى حصد الثنائية في تنزانيا

نصر الدين نابي يقود يونغ أفريكانز إلى حصد الثنائية في تنزانيا

مواجهة حاسمة لمصر أمام غينيا وليبيا تتمسك بالأمل أمام بوتسوانا

مواجهة حاسمة لمصر أمام غينيا وليبيا تتمسك بالأمل أمام بوتسوانا

8 لاعبين جزائريين سَيُعانون أمام أوغندا

8 لاعبين جزائريين سَيُعانون أمام أوغندا

بلماضي يستنجد بـ “شيتة”

بلماضي يستنجد بـ “شيتة”

هذه هي المواضيع التي تم طرحها أمام لجنة الرياضة بالبرلمان

هذه هي المواضيع التي تم طرحها أمام لجنة الرياضة بالبرلمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد