هل يُريد النظام الفرنسي تأكيد الاعتراف بِمجازر أكتوبر 1961 في حفل “الكرة الذهبية”؟

أدرجت مجلّة “فرانس فوتبال” مساء الجمعة، اسم النجم الجزائري رياض محرز ضمن قائمة المُتسابقين لِنيل جائزة “الكرة الذهبية” 2022.

وضمّت اللائحة 30 لاعبا عبر أرجاء المعمورة، بينهم رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقائد “محاربي الصّحراء”.

واللافت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمُتوّج بـ “الكرة الذهبية” في طبعتها الماضية، لم يُدْرَجْ اسمه ضمن القائمة. مثلما هو الشّأن لِزميله البرازيلي نيمار.

وسيُعلن المُنظّمون عن اسم الفائز، في حفل يُقام بِأحد أعرق وأكبر مسارح العاصمة الفرنسية باريس المعروف بِاسم “شاتلي Châtelet”، مساء الـ 17 من أكتوبر المقبل.

ويحمل التاريخ والمكان أكثر من دلالة، كونه يُشير إلى مجازر الاستعمار الفرنسي النذل المُقترفة ضد المهاجرين الجزائريين، بِالعاصمة باريس في الـ 17 من أكتوبر 1961.

ويتوقّع كبار نُقّاد كرة القدم أن تُمنح الجائزة للمهاجم الفرنسي كريم بن زيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني. بعد تألّقه اللافت في الموسم المُنقضي، بِنيل: لقب رابطة أبطال أوروبا، ولقب بطولة إسبانيا، والكأس الأوروبية الممتازة، والكأس الإسبانية الممتازة، وهدّاف وأحسن لاعب في رابطة أبطال أوروبا، وهدّاف وأحسن لاعب في البطولة الإسبانية، فضلا عن تتويجات أخرى.

ومعلوم أن كريم بن زيمة ينتمي إلى أسرة جزائرية مُهاجرة ومُقيمة بِفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعترف في الـ 16 من أكتوبر 2021 بِباريس، بِأن “مجازر الـ 17 من أكتوبر 1961 جرائم لا تُغتفر للنظام الاستعماري الفرنسي”…في انتظار تقديم الاعتذار.