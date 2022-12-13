هل يُزامل رونالدو بونجاح؟

تُجري إدارة نادي السد القطري هذه الأيّام اتّصالات مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أمل انتدابه في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ولا ينتمي المهاجم رونالدو (37 سنة) حاليا إلى أيّ نادٍ، بعد أن فسخ مُؤخّرا عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتفاوض المسؤول أنتيرو هنريكي مع مواطنه رونالدو، من أجل إقناعه بِارتداء زيّ فريق السد القطري، حيث يلعب المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح.

ويشغل البرتغالي أنتيرو هنريكي منصب المدير الرياضي لِرابطة الكرة القطرية المُحترفة.

وتدهورت العلاقة بين رونالدو ومدير أعماله الشهير خورخي مينديز، ما يُقلّل فرص التحاقه بِنادي النصر السعودي. كما ذكرته الصحيفة البرتغالية “ريكورد”، الثلاثاء.