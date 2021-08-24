هل يُسمح للجمهور الجزائري بِحضور مواجهة جيبوتي؟

يُسمح للجمهور بِالعودة إلى مدرجات الملاعب، مع انطلاق المنافسات في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

جاء ذلك في قرار اتّخذته وزارة الشباب والرياضة وأعلنت عنه، الثلاثاء. عِلما أن بطولة القسم الأول لكرة القدم في موسمها الجديد (واحدة من المنافسات الرياضية)، تنطلق في الـ 23 من أكتوبر القادم.

وقبل ذلك، أجبرت وزارة الشباب والرياضة كل الرياضيين وفي مختلف المنافسات على التلقيح، تفاديا لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”. مثلما لا يُسمح للجمهور بِارتياد الملاعب والجلوس في المدرجات، سوى للذين خضعوا للتلقيح.

لكن وزارة عبد الرزاق سبقاق لم تُوضّح عدد المتفرّجين المسموح به، وإن كانت أبواب الملاعب ستُفتح على مصراعيها، أو تُباع كمية محدودة من التذاكر.

ومعلوم أن الجمهور الجزائري غائب عن مدرجات الملاعب، منذ تفشّي جائحة “كورونا” وإعلان السلطات العمومية عن تجميد أو إيقاف المنافسات الرياضية في مارس 2020.

بقي التساؤل الآن، إن كانت وزارة الشباب والرياضة ستسمح للجمهور بِحضور مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه فريق جيبوتي، بِملعب البليدة في الـ 2 من سبتمبر المقبل، بِرسم الجولة الأولى من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022. أو تُؤجّل الأمر إلى أكتوبر القادم، موعد مواجهة أشبال جمال بلماضي لِمنتخب النيجر ضمن الإطار ذاته وبِالمنشأة الكروية نفسها.

وكانت إدارة ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة قد لجأت في الأيّام القليلة الماضية، إلى تركيب المقاعد في مدرجات هذه المنشأة الكروية.