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رياضة

هل يُشارك أمام النيجر؟ شعيبي يردّ

علي بهلولي
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هل يُشارك أمام النيجر؟ شعيبي يردّ
ح.م
فارس شعيبي

ردّ اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي مساء الأحد، على سؤال حول المشاركة من عدمها في مواجهتَي “الخضر” والنيجر.

وتُجرى المقابلتان بِالجزائر وتونس في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وفي ظهور له عبر شريط فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ردّ لاعب فريق تولوز الفرنسي على سؤال، فحواه موعد التحاقه بِصفوف “مُحاربي الصّحراء”، وهل يُمكن أن يُشارك في مواجهتَي النيجر، فقال بِاقتضاب: “ترقّبوا، ترقّبوا يا رفاق”.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح في تاريخ سابق، بِأن شعيبي (20 سنة) أعطى موافقته بِتمثيل ألوان “الخضر”.

ولم يسبق لِشعيبي أن لعب لِأيّ منتخب وفي كلّ الأصناف، ما يجعل التحاقه بـ “مُحاربي الصحراء” أمرا سلسا. المُرادف لِعدم مرور اتحاد الكرة الجزائري على أروقة “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

ويرتبط شعيبي مع نادي تولوز بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025، بعد أن تكوّن في مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي. وهو لاعب ينشط في مركز متوسّط ميدان هجومي وأيضا منصب مهاجم.

وشارك فارس شعيبي في 25 مباراة مع فريقه تولوز بِرسم منافسة البطولة الفرنسية للموسم الحالي، يوجد بينها 17 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 4 أهداف، كما وزّع مثلها من التمريرات الحاسمة.

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