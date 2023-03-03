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رياضة

هل يُشارك قادري في مُواجهتَي النيجر؟

علي بهلولي
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هل يُشارك قادري في مُواجهتَي النيجر؟
ح.م
عبد القهّار قادري (رقم"18") في مباراة الجزائر وإيران شهر جوان 2022.

نال الدولي الجزائري عبد القهّار قادري، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في نادي كورتري البلجيكي، لِفترة شهر فيفري الماضي.

وتألّق صانع الألعاب قادري في الشهر الماضي، بِتسجيل هدفَين وتوزيع تمريرة حاسمة، لِمصلحة فريق كورتري في البطولة البلجيكية. وهو ما أهّله لِنيل الجائزة الفخرية المذكورة أعلاه.

ويضع هذا التتويج الرّمزي اللاعب قادري في رواق جيّد لِحضور مُواجهتَي المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه فريق النيجر في أواخر مارس المقبل، بِرسم الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وكان قادري قد شارك مع “الخضر” في مقابلات شهر جوان الماضي، ضد أوغندا وتنزانيا (رسميتَين) وإيران (ودّية). لكنّه في مطلع الشّهر الموالي تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الرّكبة، أبعدته عن المنافسات الرّسمية حتى منتصف ديسمبر المُنصرم.

وسيجد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي هذه الأيّام صعوبات في ضبط قائمة لاعبيه استعدادا لِمُواجهتَي النيجر، وذلك بِسبب وفرة البدائل، وتماثل اللاعبين المُصابين للشّفاء (إسماعيل بن ناصر، يوسف عطال، آدم الوناس، رشيد غزال..)، وتألّق زملاء لهم في الآونة الأخيرة (آدم زرقان، عبد القهّار قادري، أندي ديلور، هشام بوداوي محلّ ثناء كبير في فرنسا..)، دون إغفال احتمال قدوم وافدين جدد إلى بيت “الخضر” (ريان آيت نوري، فارس شعيبي..).

وينشط عبد القهّار قادري – إلى حدّ كبير – في المركز الذي يشغله زميلاه يوسف بلايلي وآدم الوناس، أو سابقا سفيان فغولي وياسين براهيمي.

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