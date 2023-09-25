هل يُشارك هذان اللاعبان أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر؟

نبيل بن طالب (في الوسط) وآدم الوناس (من اليسار)، في تربّص لـ "الخضر" انْتُظم شهر سبتمبر من عام 2022.

يبقى الغموض يلفّ مشاركة لاعبَين دوليَين جزائريَين، في المواجهتَين الودّيتَين أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وتُجرى هاتان المقابلتان في الـ 12 والـ 16 من أكتوبر المقبل، على التوالي.

وفي مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الإعلام الفرنسي، الإثنين، قال التقني باولو فونسيكا مدرب فريق ليل، إن عودة نبيل بن طالب إلى التدريبات مُرتقبة في الـ 2 من أكتوبر المقبل، بينما يتأخّر رجوع زميله آدم الوناس إلى الـ 9 من الشهر ذاته.

ويشكو متوسّط الميدان بن طالب إصابة على مستوى الساق، غيّبته عن الميادين منذ الـ 3 من سبتمبر الحالي. بينما يُعاني صانع الألعاب آدم الوناس إصابة في الفخذ، يعود تاريخها إلى الـ 25 من أوت الماضي.

وإذا كان آدم الوناس أقرب إلى التغّيب عن مواجهتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر، فإن قرار جلب بن طالب يبقى بِيد الناخب الوطني جمال بلماضي.

ولم يُشارك آدم الوناس مع المنتخب الوطني منذ سبتمبر 2022، موعد المباراة الودّية أمام الضّيف النيجيري. بينما كانت مواجهة تونس التحضيرية بِعنابة في جوان الماضي، آخر لقاء دولي لِبن طالب.