هل يُشرك غواديولا محرز في لقاء الموسم أمام أرسنال؟

بعد ثلاثيته التي أوصلت الفريق إلى نهائي الكأس

سيكون موعد الثامنة من مساء الأربعاء حاسما في عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء هو الأهم خلال هذا الموسم والذي قد يحدد الفريق الفائز بالدوري بعد صراع كبير بين أرسنال ومانشستر سيتي اللذين سيلتقيان في أرض الأخير وعين كل فريق على الانتصار.

وبقدر ما يمتلك المدرب الإسباني بيب غواديولا الكثير من الحلول مع ثراء تشكيلته، بقدر ما يجد نفسه في حرج فني بالخصوص، ففي لقاءي بايرن ميونيخ ضمن ربع نهائي رابطة الأبطال، اللذين شهدا تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوربا لثالث مرة، ترك رياض محرز على مقاعد الاحتياط ولم يمنحه ولا دقيقة واحدة من 180 دقيقة، وأقحم في منصبه البرتغالي بيرناردو سيلفا، فكان أحد مفاتيح اللعب والفوز خاصة في اللقاء الأول، وفي لقاء الكأس الأخير مساء السبت، أمام الفريق المتمكن شيفيلد أقحم رياض محرز على الجهة اليمنى فسجل ثلاثية كاملة، ونال لقب رجل المباراة بتنقيط كاد يصل إلى عشرة، وقد يجد نفسه مجبرا على إقحام اللاعبين معا في لقاء سهرة الأربعاء، أو التفلسف في تضييع فرص مانشستر سيتي من أجل حصد كل الألقاب.

لو فاز مانشستر سيتي فسيقلص الفارق إلى نقطتين فقط، مع احتفاظه بمباراتين متأخرتين الفوز بهما يعني الهروب بأربع نقاط عن أرسنال، مع التفوق عليه في فارق الأهداف ومجموع المباراتين المباشرتين ما بينهما، ولو تعادلا فإن مانشستر سيتي سيكون مجبر على الفوز في مباراتيه المتأخرتين للإنفراد بمقدمة الترتيب، وفي حالة فوز أرسنال سيكون قد اقترب من اللقب.

أما رياض محرز، فإنه محكوم عليه بالانتفاض، وتأكيد أحقيته في اللعب حتى لا يضيع مباراة نصف نهائي رابطة أبطال أوربا أمام ريال مدريد، لأن أي تراجع في الأداء من رياض سيعني مشاهدة نفس سيناريو مباراتي بايرن ميونيخ أمام مانشستر سيتي.

بثلاثيته أمام شيفيلد وانزدي التي أوصلت الفريق السماوي إلى النهائي يكون محرز قد سجل ثاني ثلاثية مع فريقه الحالي بعد أولى سنة 2020 أمام بيرنلي، حيث سجل رياض محرز حينها ثاني ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت الأولى في سنة التتويج بألوان ليستر سيتي عندما سافر الفريق إلى لندن لمواجهة فريق سوانزي في ديسمبر من سنة 2015 وفاز أشبال رانييري بثلاثية نظيفة كانت من تسجيل رياض محرز.

لا أحد بإمكانه أن يعرف كيف سيتصرف غوارديولا مع وضعية محرز في اللقاءات القادمة، فما قدّمه في مباراة شيفيلد قد لا يشفع له من أجل الظهور كأساسي في مباراة مساء الأربعاء أمام أرسنال في الدوري المحلي وأمام ريال مدريد ضمن رابطة أبطال أوربا، وتعتبر مباراة أرسنال أهم مباراة سيلعبها رفقاء محرز والتي ستكون حاسمة في مسيرة مانشيستر سيتي ضمن محاولة خطفه للقمة، وحاسمة لرياض محرز ليعود بقوة في آخر منعرجات رابطة أبطال أوربا.