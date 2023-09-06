هل يُصبح باتيستوتا رئيس بلدية في إيطاليا؟

يُخطّط الحزب الحاكم في إيطاليا للاستعانة بِأسطورة الكرة الأرجنتينية عمر غابرييل باتيستوتا، وترشيحه في الانتخابات المحلّية المُقرّر تنظيمها في العام المقبل.

ويُصنّف باتيستوتا (54 سنة) في خانة أساطير نادي فيورنتينا لِكرة القدم، والذي يقع في مدينة فلورنسا الإيطالية. حيث ارتدى زيّ هذا الفريق ما بين 1990 و2001، وترك بصمة قوّية هناك.

ووفقا لِصحيفة “لا ناتسيوني” الإيطالية، وفي تقرير لها نشرته، الأربعاء، فإن مسؤولي حزب “إخوة إيطاليا”، يُفكّرون بِجدّية في الاستعانة بِباتيستوتا، وترشيحه لِمنصب رئيس بلدية فلورنسا في الانتخابات المحلّية لِعام 2024.

وأضافت أن شخصيات من مجالات مُتباينة لِمدينة فلورنسا، باشرت اتّصالاتها بِباتيستوتا في شهر جويلية الماضي.

غير أن وسيلة الإعلام تساءلت عن كيفية تحييد مشكل كبير، فحواه أن عمر غابرييل باتيستوتا لا يملك الجنسية الإيطالية.