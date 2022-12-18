هل يُعوّض زيدان ديشان؟ لوغرايت يردّ

ردّ رئيس اتحاد فرنسا لِكرة القدم نوال لوغرايت مساء الأحد، عن سؤال يخصّ مستقبل العارضة الفنية لِمنتخب بلاده.

وتضغط بعض الأطراف في فرنسا على لوغرايت لِتنحية الناخب الوطني الحالي ديدييه ديشان، وتعويضه بِزين الدين زيدان، خاصة وأن التقني الأوّل يُدرب “الزّرق” منذ صيف 2012، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر الحالي. فيما يبتعد الأخير عن العارضة الفنية منذ جوان 2021.

وقال رئيس اتحاد الكرة الفرنسي في تصريحات لِإذاعة “آر آم سي” عقب نهاية مباراة “الديكة” والأرجنتين، بِرسم المحطّة الختامية لِمونديال قطر: “سنستقبل ديشان. لا أُطيق الانتظار لِأرى كيف هي معنوياته. سنفعل ذلك بِسرعة”.

وكان نوال لوغرايت قبل انطلاق كأس العالم بِقطر، قد صرّح لِوسائل الإعلام المحلّي، بِأن هيئته ترمي الكرة في ساحة ديدييه ديشان، وتتركه يُقرّر بِكلّ حرّية، وذلك إذا تأهّل منتخب فرنسا للدور نصف النهائي. وأمّا إذا فشل في بلوغ هذه المحطّة، يقول المسؤول الأوّل عن الكرة الفرنسية إن الاتحاد سيجتمع ويتّخذ القرار المناسب، بِإنهاء المهام أو التمديد.

من جهته، قال ديدييه ديشان في تصريحات لِقناة “تي آف 1” الفرنسية بعد مواجهة الأرجنتين، إنّه اتّفق مع نوال لوغرايت في تاريخ سابق، على الاجتماع في مطلع جانفي المقبل، لِحسم أمر البقاء أو عكس ذلك.

واختتم ديشان يقول إنه غير مُتحمّس الآن (بعد الفشل في الاحتفاظ بِاللّقب العالمي) للحديث بِإسهاب عن مستقبله في العارضة الفنية لِمنتخب فرنسا.

وتعني هذه المعطيات أن اتحاد الكرة الفرنسي يُوافق على التمديد، بِاعتبار منتخب “الزّرق” تجاوز محطّة نصف النهائي. يبقى فقط القرار الأخير للتقني ديدييه ديشان بِمواصلة المغامرة أو رمي المنشفة.