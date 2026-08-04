هل يُفتح هرمز خلال ساعات؟.. تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان، اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأوضح بيسنت، في مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على شبكة CNBC، أن المحادثات مع الجانب الإيراني لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن حرية عبور السفن عبر المضيق.

وأضاف أن الاتفاق سيكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعندما سُئل عما إذا كانت إيران ستُسمح لها بفرض رسوم عبور على السفن، أجاب قائلاً: “سيكون هناك حرية كاملة للحركة”.

وتابع: “على الرغم من أن الأوضاع لا تزال متوترة بعض الشيء خلال الأيام الماضية، فإننا شهدنا بالفعل خروج عدد كبير من السفن حتى الآن”.

وعقب هذه التصريحات، تراجعت العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي بنحو 4% لتتداول دون مستوى 77 دولارًا للبرميل.

وأشار بيسنت إلى أنه يتوقع مزيدا من انخفاض أسعار النفط بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: “هناك مئات، وربما ألف سفينة، تنتظر في المنطقة للخروج.

ولا يتعلق الأمر بالطاقة فقط، بل يشمل أيضا الأسمدة، والمنتجات النفطية المكررة، ومختلف الغازات الصناعية. وقد نشهد انفراجًا كبيرًا في الأسواق مع تراجع أسعار هذه السلع.”