هل يُقنع بن زيمة.. عوار بالبقاء في السعودية؟

له عروض من إنجلترا وفرنسا وتركيا

بالرغم من المساعدة التي قدمها حسام عوار خلال الموسم الماضي، لنادي الاتحاد السعودي، المتوّج بالثنائية في موسم استثنائي للفريق المدعو للمشاركة في منافسة رابطة أبطال آسيا خلال الموسم القادم، وبالرغم من أرقامه المذهلة وما قدمه للنادي، إلا أن اللاعب حسام عوار لم يلق الترحيب الذي يستحقه من أنصار الاتحاد، فقد كانت قناعتهم منذ البداية بأنه خيار كريم بن زيمة، وليس خيار الإدارة أو المدرب رولان بلان، فظل بعيدا عن القلب، في أسلوب لا يليق بفرق كبير مثل اتحاد جدة.

حسام عوار لاعب الوسط الجزائري، سجل في منافسة الدوري السعودي دون الكأس 13 هدفا، وقدّم أربع تمريرات حاسمة، ولكن صاحب الـ 27 كان مطلوبا منه أكثر من ذلك، وهو ثاني الحاسمين في الفريق بعد كريم بن زيمة، وكلما لعب مباراة كبيرة لا أحد يصفق له وفي حالة خطأ عابر توجه إليه السهام.

حسام عوار اللاعب السابق لليون والذي انتدبه مورنيو للعب لروما الإيطالي، قرّر بعد سنة سعودية توج فيها بكل الألقاب الممكنة العودة إلى أوربا وهو يعلم بأن الموسم القادم سيكون حاسما بالنسبة إليه مع المنتخب الوطني، فالفورمة الكبيرة والمنافسة القوية ستمنحه القوة لمحاولة التتويج مع الخضر بلقب القارة السمراء للأمم والتألق في منافسة كأس العالم بالقارة الأمريكية، ولا يشكوا حسام عوار من العروض من المستوى العالي، حيث ينتظر بورنموث الفريق المفاجأة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي أي رغبة اللعب معه من حسام عوار، كما أن فرق فرنسية ومنها ليل ومارسيليا وحتى ناديه السابق ليون أبدوا رغبة في ضمه، وسألت إدارة فريق غالتا ساراي عن وضعيته، وبإمكان حسام عوار فعلا اللعب في أي دوري كبير في العالم، وصارت عودة حسام عوار للدوريات الأوروبية مسألة وقت، قبل أن يدخل على الخط النجم العالمي كريم بن زيمة الذي يبدو أنه لم يتصور نفسه خلال الموسم القادم من دون حسام عوار الذي رسم برفقته مجمد فريق الاتحاد وهو يريد أن يقود معه فريق الاتحاد للتتويج باللقب القاري في ملحمة جديدة.

كريم بن زيمة الذي سيبلغ في شهر ديسمبر من هذه السنة 38 سنة، يعلم بأن لاعبا كما سماه هو بالدبابة، بإمكانه أن يساعده، فهو يقل عنه بأكثر من عشر سنوات ويمتلك خط الوسط ويقدم لبن زيمة الكثير من الكرات كما يستغل هو أيضا كرات بن زيمة، ناهيك عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعهما وتظهر في نهاية كل مباراة، وقد يؤثر كريم بن زيمة على قرار حسام عوار ويبقى موسما آخر سيكون حاسما لحسام، الذي وجد نفسه بين حلين يخشى فيهما أي خيار فيضيع الآخر.