هل يُكرّر بلومي وزرقان ما أنجزه الوالدان؟

خاض اللاعب الدولي الجزائري الشاب محمد البشير بلومي، السبت، أوّل مباراة رسمية له بعد غياب دام 9 أشهر ونصف الشهر.

ويُشير تاريخ الـ 5 من نوفمبر 2024 إلى موعد آخر مباراة رسمية للمهاجم بلومي، وحينها شارك أساسيا مع فريقه هال سيتي ضد المضيّف نادي أوكسفورد يونايتد، لِحساب منافسة بطولة إنجلترا للقسم الثاني.

وتعرّض بلومي بعدها لِإصابة خطيرة على مستوى الرّكبة (تمزّق الأربطة الصليبية)، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأنهت موسمه قبل الآوان.

ودخل بلومي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 85، من عمر مباراة فريقه هال سيتي والزائر نادي بلاكبيرن.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الثالثة من عمر بطولة إنجلترا للقسم الثاني، وقد انتهت بِخسارة فريق هال سيتي بِثُلاثية نظيفة.

ويملك فريق هال سيتي أربع نقاط في المركز الـ 15، ويحوز نادي بلاكبيرن ثلاث نقاط في الرتبة الـ 16. من أصل 24 فريقا متنافسا.

وارتدى محمد البشير بلومي القميص رقم “10”، تيمّنا بِوالده أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي. بعدما كان يحمل رقم “33” في الموسم الماضي.

وسار بلومي على خطى زميله في المنتخب الوطني الجزائري متوسط الميدان آدم زرقان، الذي كان يحمل سابقا رقم “6” في فريق شارلوروا البلجيكي، وبداية من جويلية الماضي، صار يرتدي القميص رقم “8” لِناديه الجديد ومن نفس البلد سان جيلواز.

واقتفى آدم زرقان أثر والده مليك زرقان، الذي كان يرتدي القميص رقم “8” لِنادي وفاق سطيف.

يبقى أن المستوى الفني للأخضر بلومي و مليك زرقان (الصورة المدرجة أدناه) أعلى بِكثير، من ذلك الذي يُميّر نجلَيهما محمد البشير وآدم. ومن سوء حظّ المنتخب الوطني أنه لم يجمع في صفوفه الأخضر بلومي ومليك زرقان معًا.

كان اسما الأخضر بلومي ومليك زرقان مرادفَين للفنّيات فوق المستطيل الأخضر، والآناقة في مداعبة الكرة، والمهارة في تجاوز عقبة المنافسين…وبِالمُختصر، أسمى درجات النّقاء للرّقمَين “8” و”10″.