هل يُواصل اللّعب بِعمر 50 سنة؟ أكرور يردّ

ردّ اللاعب الدولي الجزائري السّابق نسيم أكرور على سؤال، فحواه إن كان سيُواصل مُمارسة رياضة كرة القدم على مستوى الأندية بِعمر نصف قرن!

ومعلوم أن أكرور شارك مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نُسختَي مالي 2002 وتونس 2004.

ويرتدي المهاجم أكرور (49 سنة في جويلية الماضي) زيّ نادي شومبيري، الذي ينتمي إلى بطولة فرنسا للقسم الخامس.

وقال أكرور إنه سيلتزم بِتشريف ألوان نادي شومبيري، وعند نهاية الموسم الحالي، سيعقد لقاءً مع إدارة الفريق والمدرب، للفصل في أمر المواصلة أو اعتزال اللّعبة الأكثر شعبية في العالم. مُشيرا إلى أنه مرتاح في نادي شومبيري، ويستمتع بِمزاولة الرياضة التي يعشقها كثيرا. وذلك في مقابلة صحفية نشر تفاصيلها الموقع الفرنسي “فوت ناسيونال”، الثلاثاء.

ويتموقع فريق شومبيري في المركز الخامس، ضمن جدول ترتيب بطولة فرنسا للدرجة الخامسة، بعد مرور 8 جولات. عِلما أن المنافسة تُجرى بِصيغة 11 مجموعة، تضمّ كلّ واحد منها 14 ناديا.

وشارك أكرور في 7 مقلابلات تنتمي إلى بطولة الموسم الحالي، لا يوجد بينها لقاء خاضه أساسيا. وسجّل 3 أهداف.

وفي الدور الـ 64 لِمنافسة كأس فرنسا، تنتظر أكرور وفريقه شومبيري مواجهة قوية أمام نادي غرونوبل من القسم الثاني، تُجرى فعّالياتها ما بين الـ 8 والـ 10 من ديسمبر المقبل.

ويحوز نسيم أكرور اللّقب الفخري، المُرادف للهدّاف التاريخي لِنادي غرونوبل بِرصيد 110 هدف. وهو فريق مثّل ألوانه لِمدّة 8 سنوات، وعلى مرحلتَين في العشريتَين الماضيتَين.

وخاض أكرور مباراة واحدة، في مسابقة كأس فرنسا نسخة 2023-2024.