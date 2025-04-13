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همجية “لا مثيل لها”.. هذا ما فعله الاحتلال بمستشفى المعمداني (فيديو)

الشروق أونلاين
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همجية “لا مثيل لها”.. هذا ما فعله الاحتلال بمستشفى المعمداني (فيديو)
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صورة لقصف مستشفى المعمداني

شن الطيران الاحتلال الصهيوني، ليل السبت، قصفاً عنيفا مدمرا على مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع وأخرجه عن الخدمة.

وافترش عشرات المرضى والجرحى الفلسطينيين الأرض في شوارع محيطة بمستشفى المعمداني، عقب قصف صهيوني مجرم أخرج المستشفى الوحيد في شمال عن الخدمة.

وتم تداول مقاطع فيدي وصور أظهرت عشرات المرضى والحرجي وهم يغادرون المستشفى نحو مناطق محيطة به بعد الدمار الذي لحق بالمستشفى.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، تسبب القصف باستشهاد عدد من المرضى أثناء إجلائهم من المستشفى حيث كانا يتلقون العلاج.

وعلق العديد من المدونين على الانتهاكات الصهيونية قائلين إن “الجرائم الصهيونية التي يرتكبهاالاحتلال في غزة فاقت الجرائم التي شهدها العالم في الحرب العالمية الثانية. ألم يحن الوقت لتكوين مجلس أمن جديد وأمم متحدة جديدة تنصف المظلومين وتحاكم الظالمين؟”.

وفي أول تعليق لها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة وتدمير طائرات الاحتلال لمبنى الاستقبال والطوارئ، وتشريد المرضى والجرحى فيه؛ جريمة حرب جديدة يرتكبها جيش الاحتلال ضمن مسلسل جرائمه الوحشية التي يرتكبها في القطاع.

وأضافت الحركة في بيان أن هذه الجريمة تؤكد أن الاحتلال يعمل بغطاء وتواطؤ أميركيين في ظل تعطيل كامل لكافة أدوات المحاسبة الدولية.

وحمّلت الحركة الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن جريمة الاحتلال الوحشية في مستشفى المعمداني، إذ إنها لم تكن لتقع لولا الضوء الأخضر الممنوح لها من واشنطن، وفق تعبيرها.

ودعت (حماس) المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية.

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