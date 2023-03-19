هنأته على تعيينه وزيرا للخارجية.. سفيرة واشنطن تناقش مع عطاف العلاقات الثنائية

هنأت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر اليزابيث مور أوبين، وزير الخارجية الجديد أحمد عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الخارجية في التعديل الحكومي الأخير.

وكتبت أوبين في تغريدة لها على صفحتها الرسمية عبر تويتر ّألف مبروك لأحمد عطاف تعيينه وزيرا للخارجية.

وتابعت قائلة أنها ناقشت معه خلال اللقاء الطريق إلى الأمام في علاقتنا الثنائية.