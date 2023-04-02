هناك التباس في القراءة الصحيحة للعبارة وإجراءات صارمة ضد المتسببين في الخطإ

سلطة الضبط تكشف فحوى رد التلفزيون العمومي بخصوص مسلسل "الدامّـة"

كشفت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها، عن مضمون التوضيحات التي قدمها التلفزيون العمومي بخصوص مشهد ظهر في أولى حلقات مسلسل “الدامة” على أحد جدران حي باب الوادي يتضمن اسم حركة انفصالية مصنفة إرهابية.

وقال البيان إنه و”على إثر البيان الذي وجهته السلطة للمؤسسة العمومية للتلفزيون بتاريخ 30 مارس 2023، المتعلقة بطلب توضيحات حول مسلسل الدامة في أولى حلقاته، أرجعت مؤسسة التلفزيون في ردها على ذلك، أن سبب ظهور تلك الكتابات خلال بث المسلسل يعود إلى عدم التركيز سواء أثناء التصوير أم التركيب أم عند إعادة مشاهدة الحلقات”، واستنادا إلى بيان سلطة الضبط فقد اتخذت مؤسسة التلفزيون العمومي “إجراءات صارمة ضد المتسببين في ذلك”. وأوضح التلفزيون في رده بحسب بيان سلطة الضبط “هناك التباس في القراءة الصحيحة لهذه الأحرف التي لا تعبر بحسب سكان الحي عن رموز الحركة الانفصالية”.

وأكدت بيان سلطة ضبط السمعي البصري “ضرورة احترام جميع مراحل إنتاج العمل التلفزيوني، وجوب حرص لجنة المراقبة القبلية على تجنب الوقوع في الغموض والملابسات التي قد تحمل تأويلات وتعطي قراءات سيميولوجية ذات أبعاد خطيرة”.

وشدد البيان على أن “سلطة ضبط السمعي البصري تنبه التلفزيون العمومي وتذكره بمسؤوليته القانونية، تجاه ما يقدمه من أعمال للمشاهد وتفادي الأخطاء المهنية غير المبررة”. وأكدت سلطة الضبط في سياق ذي صلة أنها “تؤدي مهامها باستقلالية وسبق لها وأن دعت في عدة مناسبات جميع القنوات العمومية والخاصة إلى احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالنظام العام، كما تشجع على فتح نقاشات مع مختصين ومهنيين للارتقاء بالعمل السمعي البصري.