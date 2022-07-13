“هناك تحديات كبيرة مع الوفاق.. وجئت من أجل تحقيق آمال الجماهير”

المدرب الجديد للوفاق حسام البدري لـ "الشروق" من القاهرة:

وصل إلى الجزائر، الأربعاء، المدرب الجديد لوفاق سطيف حسام البدري للإشراف على العارضة الفنية للوفاق.

وقال حسام البدري، الأربعاء، في تصريح حصري خص به الشروق من القاهرة: “اخترت وفاق سطيف النادي الكبير والعريق، حيث هناك تحديا لعودته إلى مكانته الطبيعية”، مضيفا: “أتمنى تحقيق الأهداف المرجوة مع مجلس إدارة الوفاق الموقر”.

ولم يتول حسام البدري قيادة أي فريق بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر منذ سبتمبر الماضي، وكان البدري قد تلقى عدة عروض من داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية، لكن لم تنته أي منها بالنجاح. الجدير بالذكر أن البدري قاد منتخب مصر في 8 مباريات رسمية، فاز الفراعنة في 4 منها وحسم التعادل 4 مواجهات أخرى.

وعن الرسالة التي أراد أن يوجهها لأنصار الوفاق وكل الجزائريين عموما: “الرسالة التي أريد أن أوجهها للأنصار وجماهير الوفاق، أقول لهم جئت من أجل تحقيق آمال الجماهير ومجلس إدارة الوفاق، أحتاج فقط إلى وقت قصير وبإذن الله أحقق أمال ومحبي هذا النادي العريق”.

وعن سؤال حول امكانية نقل تجربة وخبرة النادي الأهلي إلى الوفاق، قال المدرب السابق للمنتخب المصري: “سأبذل كل جهدي وخبراتي لتحقيق الانتصارات والأفضل للوفاق”.

وكان المدير الرياضي الجديد للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي “بلاك إيقلز” إبراهيم العرباوي أن إدارة الوفاق اتفقت بصفة رسمية مع التقني المصري حسام البدري على كل التفاصيل للإشراف على العارضة الفنية للنادي لمدة سنتين خلفا للمدرب الصربي داركو نوفيتش الذي أشرف على الفريق نهاية الموسم الماضي.

وسيتم ترسيم الصفقة حسب العرباوي في الساعات القادمة لقرب انطلاق التحضيرات للموسم الجديد الذي يعول فيه الوفاق على استرجاع مكانته مع الكبار، حيث أنهى النسر الأسود الموسم الماضي على غير العادة منذ سنوات في المرتبة السادسة وذلك بالرغم من وصوله إلى المربع الذهبي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بإمكانات منعدمة وإقصائه بشرف أمام العملاق الأهلي المصري.

وفي سياق متصل يتعلق بتحضيرات إدارة النسر الأسود للموسم المقبل 2022-2023 أكد ذات المتحدث بأن إدارته مقبلة على تغييرات كبيرة ستمس تشكيلة الوفاق وكذا تركيبة المكتب المسير سعيا من الإدارة إلى إعادة الفريق إلى منصة التتويجات ومواصلة حصد الألقاب على حد قول ذات المتحدث.