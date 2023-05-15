“هناك قضايا تستحقّ النّضال أهمّ من الترويج للشواذ”

وفقا لِمدرب فريق ران الفرنسي

قال التقني الفرنسي برونو جينيزو مدرب الفريق المحلّي ران، إنه لا يرى جدوى من تنظيم يوم للشواذ في بطولة بلاده لِكرة القدم.

وكانت رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة قد طالبت لاعبي الأندية بِارتداء ألبسة رياضية تحمل ألوان الشواذ، في مقابلات الجولة الـ 35 من عمر البطولة المحلّية للقسم الأوّل، التي أُقيمت فعّالياتها ما بين الجمعة والأحد الماضيَين.

وقال برونو جينيزو في مؤتمر صحفي نشّطه عقب فوز فريقه ران على نادي تروا، ونقلت تفاصيله وسائل الإعلام المحلّي: “سأقول لكم: نحن ضدّ أيّ أشكال العنصرية، لكن لا أعتقد أنه سيكون أمرا مُجديا تخصيص يوم للشواذ”.

وأضاف مدرب اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري: “الحديث في كلّ مرّة عن الشواذ صار أمرا مُملّا. أعتقد أنه توجد قضايا أخرى يُمكن النّضال من أجلها”.