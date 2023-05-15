-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
وفقا لِمدرب فريق ران الفرنسي

“هناك قضايا تستحقّ النّضال أهمّ من الترويج للشواذ”

الشروق الرياضي
  • 915
  • 0
“هناك قضايا تستحقّ النّضال أهمّ من الترويج للشواذ”
الأرشيف
المدرب برونو جينيزيو.

قال التقني الفرنسي برونو جينيزو مدرب الفريق المحلّي ران، إنه لا يرى جدوى من تنظيم يوم للشواذ في بطولة بلاده لِكرة القدم.

وكانت رابطة الكرة الفرنسية المُحترفة قد طالبت لاعبي الأندية بِارتداء ألبسة رياضية تحمل ألوان الشواذ، في مقابلات الجولة الـ 35 من عمر البطولة المحلّية للقسم الأوّل، التي أُقيمت فعّالياتها ما بين الجمعة والأحد الماضيَين.

وقال برونو جينيزو في مؤتمر صحفي نشّطه عقب فوز فريقه ران على نادي تروا، ونقلت تفاصيله وسائل الإعلام المحلّي: “سأقول لكم: نحن ضدّ أيّ أشكال العنصرية، لكن لا أعتقد أنه سيكون أمرا مُجديا تخصيص يوم للشواذ”.

وأضاف مدرب اللاعب الجزائري المُغترب أمين غويري: “الحديث في كلّ مرّة عن الشواذ صار أمرا مُملّا. أعتقد أنه توجد قضايا أخرى يُمكن النّضال من أجلها”.

مقالات ذات صلة
دولي جزائري يروي قصّة تدافع الجمهور طلبا لِصداقته افتراضيًّا

دولي جزائري يروي قصّة تدافع الجمهور طلبا لِصداقته افتراضيًّا

باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي

باريس سان جيرمان يريد التخلص من حكيمي بسبب مبابي

مُشاركة آيت نوري أمام أوغندا وتونس محلّ شكّ

مُشاركة آيت نوري أمام أوغندا وتونس محلّ شكّ

مرسيليا يرصد 7 ملايين يورو لضم بن طالب

مرسيليا يرصد 7 ملايين يورو لضم بن طالب

بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

بالفيديو.. ممر شرفي للحكم الإسباني الشهير لاهوز قبل اعتزاله

بلوزداد يتأهّل و”الكناري” يفوز

بلوزداد يتأهّل و”الكناري” يفوز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد