رئيس الجمهورية يؤكد في مقابلته مع وسائل الإعلام:

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمسيرة الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني لحد الآن، معترفا بأنه دائما يتابع مباريات “الخضر” بقلق وحماس، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي، مؤكدا في السياق ذاته أن تألق المنتخب الوطني يزعج في بعض الأطراف في الداخل والخارج، ما جعلهم يسعون إلى النيل من معنويات الناخب الوطني جمال بلماضي.

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلته مع وسائل الإعلام بثت سهرة أول أمس على القنوات التلفزيونية الوطنية، أنه يتابع باهتمام كبير مباريات ومشوار المنتخب الوطني، متمنيا له مواصلة التميز بغية كسب تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022. واعترف الرئيس تبون بأنه يتابع مباريات المنتخب الوطني باهتمام وانفعال كبيرين، وهذا أمر طبيعي حسب قوله عند الجزائريين الذين يحبون منتخبهم، مضيفا أن الأمر لم يقتصر على المواجهة الأخيرة أمام المنتخب البوركينابي، بل حتى ضد منتخب جيبوتي ومباريات سابقة. وقال رئيس الجمهورية أن هناك أطراف في الداخل والخارج يزعجها تألق المنتخب الوطني، وتسعى إلى تحطيمه والنيل من معنويات المدرب جمال بلماضي، من خلال اختلاق المشاكل ونشر الإشاعات في مواقع الكترونية مسخرة لتحطيم الجزائر وخلق مشاكل مختلفة، حيث قال تبون في هذا الجانب: “هناك من يريد تحطيم المنتخب الوطني والنيل من معنويات السيد جمال بلماضي، من داخل وخارج الجزائر”، وهو ما يكشف في نظره حجم المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر في جميع المجالات بما في ذلك الجانب الرياضي، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء تفاؤله بمواصلة مسيرة التألق وحسم ورقة التأهل إلى مونديال 2022، حيث قال بشكل ضريح “لدينا منتخب جيد، وإن شاء الله يتأهل إلى نهائيات كأس العالم”.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق له أن أولى في برنامجه اهتماما كبيرا لإحداث ثورة فعلية في قطاع الرياضة الجزائرية، من خلال إعادة النظر في دواليب التسيير والعودة إلى سياسة التكوين بغية الاهتمام بالمواهب الشابة القادرة على البروز ومنح الإضافة، ناهيك عن تكريس آليات الرقابة التي من شأنها أن تقف في مختلف التجاوزات الحاصلة على مستوى الأندية والمنتخبات والهيئات الرياضية بشكل عام، وكذا الاهتمام بالمرافق والمركّبات الرياضية. يحدث هذا في الوقت الذي يراهن المحيط الرياضي على إعادة الرياضة الجزائرية إلى الواجهة القارية والدولية، وفي مقدمة ذلك المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل صنع التميز، من خلال التحديات التي تنتظره لكسب تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022 والدفاع عن لقبه القاري في النسخة المقبلة من “الكان” بالكاميرون مطلع العام المقبل.