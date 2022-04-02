“هناك 4 حالات للمنشطات لدى المنتخبات الإفريقية المتأهلة للمونديال”

صحفي مصري يفجّر قنبلة:

فجر المحلل المصري، لقنوات “اون سبور تايم”، ماهر جنينة، قنبلة مدوية، ستزعزع عرش الكرة الإفريقية في الأيام القادمة، عقب ثبوت 4 حالات إيجابية للمنشطات لدى المنتخبات الإفريقية الخمسة المـتأهلة إلى كأس العالم المقبلة بقطر.

وكشف جنينة عن فضيحة من العيار الثقيل لكرة القدم الإفريقية، تتمثل في حالات إيجابية لتناول المنشطات، أربعة لاعبين ظهرت فحوصاتهم إيجابية، في المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة السمراء في المونديال القطري نهاية العام الجاري.

وأوضح محلل قناة اون سبورت، أن هذا الملف يوجد حاليا على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ينتظر أن يتخذ قرارات مهمة في الأيام المقبلة. وقال: “تلقيت أخبارا شبه مؤكدة من مصادري عن ثبوت أربع حالات إيجابية لتعاطي المنشطات المحظورة، في صفوف المنتخبات الإفريقية الخمسة التي صعدت إلى كأس العالم بقطر”.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا الملف يوجد على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي سيتخذ قرارات كبيرة في الأيام القادمة بهذا الخصوص. وقال: “إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم بمناقشة هذا الملف ومن المرتقب أن يسلط عقوبات قاسية ضد الفرق المتورطة في فضيحة المنشطات”، مشيرا إلى أن هذه المنتخبات مهددة بالإقصاء من المشاركة في بطولة كأس العالم بقطر “هناك احتمالات كبيرة أن تكون العقوبات المسلطة ضد هذه المنتخبات هي الإقصاء من المشاركة في كأس العالم”.

وأعطى ماهر جنينة جرعة أمل للمنتخبات الأخرى التي فشلت في الصعود للمونديال، على غرار المنتخب المصري والمنتخب الوطني الجزائري، هذا الأخير التي تسببت الصافرة الغامبية للحكم غاساما في إقصائه في المباراة الفاصلة أمام منتخب الكاميرون، خلال لقاء العودة الذي ارتكب فيها مجزرة في التحكيم ضد رفاق القائد رياض محرز.