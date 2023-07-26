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جواهر

هنا الزاهد تتعرّض للإحراج بسبب هذه المزحة من زوجها!

جواهر الشروق
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هنا الزاهد تتعرّض للإحراج بسبب هذه المزحة من زوجها!

تعرّضت الفنانة المصرية هنا الزاهد للإحراج بسبب مزحة من زوجها الفنان أحمد فهمي، متعلقة بصوتها، فتحت عليهما باب النقد على مصراعيه. 

وتلق الفنان أحمد فهمي انتقادات لاذعة، خلال الساعات القليلة الماضية، من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعدما سخر من نبرة صوت زوجته، في فيلم “مستر إكس”، مشبها إياها بـ: “شبه على الشريف”.

وقال فهمي خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب: “هنا من الستات اللي بيكون شكلها حلو بس عارفة تقول “الإفيه” بوزنه مظبوط جدا، صايعة”.

وأضاف أحمد فهمي: “بتتكلم زي الولاد بالظبط وهي بتقول الإفيه، وصوتها مش لايق على شكلها، بتلاقي باربي قدامك بصوت على الشريف”.

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