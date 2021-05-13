هنا سيلعب محرز النهائي الأوروبي

بين مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الخميس، عن عدم تنظيم مدينة إسطنبول التركية لِنهائي رابطة أبطال أوروبا نسخة 2020-2021.

وكان يُفترض أن تحتضن هذه المدينة اللقاء النهائي القاري، بين فريقَي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيَين، مساء الـ 29 من ماي الحالي.

وبِالمقابل، قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له تنظيم نهائي رابطة أبطال أوروبا، بِمدينة بورتو البرتغالية، وبِالضبط بِملعب “دراغاو”. في التاريخ ذاته المُشار إليه آنفا، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وفسّرت الهيئة ذاتها القرار المُتّخذ، بِاستحالة سفر أنصار فريقَي مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيَين إلى تركيا، بعد أن أدرجت الحكومة البريطانية البلد المتوسّطي ضمن “المنطقة الحمراء”، التي تعرف هذه الأيّام ارتفاعا في عدد الإصابات بِفيروس “كورونا”.

وكانت السلطات العليا في تركيا قد لجأت إلى غلق الحدود في الـ 29 من أفريل الماضي، وإلى غاية الـ 17 من ماي الحالي، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بِفيروس “كورونا”.

وحدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدد المشجعين الذين يُسمح لهم بِحضور المباراة في المدرجات، بـ 12 ألف مُتفرّج. عِلما أن ملعب “دراغاو” يتّسع لِنحو 50 ألف مُتفرّج.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول إنه تشاور مع نظيره الإنجليزي للعبة، لِتنظيم المباراة داخل القواعد، على اعتبار أن الفريقَين المتنافسَين إنجليزيان، ولكنه استحال عليه ذلك، بِسبب صرامة الإجراءات الصحية المُتّبعة في بريطانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد لجأ إلى القرار ذاته – تقريبا – في العام الماضي، لمّا برمج نهائي رابطة أبطال أوروبا بِالعاصمة البرتغالية لشبونة، فضلا عن لقاءات ربع ونصف النهائيَين.

وهكذا سيلعب النجم الجزائري رياض محرز مباراته “التاريخية” مع فريقه مانشستر سيتي، في معقل النادي الذي احتضن أمجاد رابح ماجر. ولو أن نهائي رابطة أبطال أوروبا نسخة 1987 (كأس أوروبا للأندية البطلة/ بورتو- البايرن) أُقيم بِالنّمسا، كما أن ملعب “دراغاو” دُشّن بِمدينة بورتو فيما بعد عام 2003.

واختتم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانه، قائلا إن هيئته ستسند إلى مدينة اسطنبول التركية مهمّة تنظيم استحقاقات كروية كبيرة في المستقبل القريب.