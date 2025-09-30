هندوس يجبرون شابا مسلما على السجود للتماثيل.. ما القصة؟!

تعرض شاب مسلم للاعتداء وأُجبر على السجود أمام تماثيل هندوسية وترديد هتافات شركية من قبل مجموعة من المتطرفين في بلدة أدوني بولاية أندرا براديش.

وقعت الحادثة قبل أيام، عندما كان محمد كايف في منزله، يتصفح هاتفه المحمول، وعندما عثر على صورة على إنستغرام تُظهر رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، بأذني خنزير وأنف، أرسلها عن طريق الخطأ إلى إحدى المجموعات، ليتعرض للتهديد من قِبل أشخاص شاهدوا المنشور.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، جاء بعض الرجال إلى مكان عمل كايف، ووبخوه، واقتادوه بالقوة إلى معبد “دورجا” المحلي في” كاروانبيت”.

هناك، أجبروه على ارتداء رمز ديني هندوسي، “تيلاك”، على جبهته، ووضع عصا على تمثال “دورجا” وعندما رفض، تعرض لاعتداء جسدي.

وخوفا على سلامته، امتثل الشاب المسلم للأمر، بينما حاول المتطرفون تصوير الحادثة لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة واضحة لتأجيج الكراهية الدينية والتحريض على الاضطرابات.

وردا على الحادثة، اصطحب رئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند في أدوني، محمد إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى رسمية، كما حاول الضغط لتسجيل بلاغ رسمي، إلا أن المسؤول الأول في الأمن حثه على عدم التصعيد.

وقد أثارت هذه الحادثة، التي صُوّرت بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا بين أوساط الجالية المسلمة، ما أدى إلى احتجاجات عامة وتدخل الشرطة المحلية.

وعقب موجة الغضب الشعبي، اتخذت الشرطة إجراءات سريعة، وتم تحديد هوية 6 أفراد، واعتُقل 3 منهم ووجهت لهم تهم تشمل إثارة العداوة بين الجماعات، والحبس غير المشروع، والتسبب في إيذاء جسدي، واستخدام القوة الإجرامية.