  هندية تحطم الرقم القياسي العالمي في الجري في سن 105

حققت عجوزا هندية تبلغ من العمر 105 أعوام رقما قياسيا عالميا بإكمالها سباق 100 متر في 45 دقيقة من خلال البطولة الوطنية المفتوحة للكبار.

لم تحطم رامباي الرقم القياسي الوطني الهندي 100 متر الذي سجله معان كاو البالغ من العمر 101 عام في عام 2017 (74 ثانية) فحسب، بل حطمت أيضا الرقم القياسي العالمي لجوليا “إعصار هوكينز” 105+ 62 ثانية.

وخارج سباق 100 متر، حصلت المسنة الهندية على ثلاث ميداليات ذهبية أخرى في بطولة الأساتذة الوطنية لألعاب القوى التي أجراها اتحاد ألعاب القوى في الهند، وتحلم رامباي بالمنافسة الدولية يومًا ما ولكن ليس لديها جواز سفر.

وقالت حفيدة رامباي، إن جدتها حريصة على ما تأكله “إنها تستهلك الكثير من السمن واللبن الرائب يوميا، وتحاول أن تمشي لمدة 3 إلى 4 كيلومترات، وتمارس الرياضة باستمرار”.

ولدت رامباي في عام 1917، وبدأت في الجري بشكل تنافسي في سن 104، وشاركت في فئة فوق 100سنة، ومع ذلك انتهى بها الأمر في إدارة السباق بمفردها بسبب قلة المنافسين في فئتها العمرية.