هندية تلقي بطفلها الأبكم في قناة مليئة بالتماسيح لسبب صادم!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاصيل واقعة غريبة بطلتها أم هندية، قامت بإلقاء طفلها الأبكم في قناة مليئة بالتماسيح لسبب صادم.

وبحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية نقلا عن صحف محلية فقد اعتقلت الشرطة الهندية امرأة بتهمة القتل بعد إلقاء ابنها الأبكم البالغ من العمر ستة أعوام، في قناة مليئة بالتماسيح عقب مشاجرة مع زوجها، لتتم بعدها عملية انتشال الجثة مقطعة من فكي تمساح.

وألقت سافيتري (32 عاما) باللوم على زوجها رافي كومار (36 عاما) في إجبارها على إلقاء طفلهما، يوم الأحد، في القناة الواقعة بمنطقة أوتارا كانادا بولاية كارناتاكا، والتي تتدفق إلى نهر يعج بالتماسيح، ما أدى إلى وفاته.

وقالت المرأة إن زوجها، الذي تم أيضا إلقاء القبض عليه، يعتبر ابنهما عبئا بسبب معاناته من مشاكل في السمع والنطق، وكثيرا ما يتشاجران حول هذا الموضوع. بحسب ما أوردت صحيفة “هندوستان تايمز”.

وقال مفتش الشرطة كريشنا باراكيري: “بعد تصاعد الخلاف حول الأمر نفسه مساء السبت، ألقت سافيتري ابنها في قناة صرف صحي مرتبطة بنهر كالي الذي يعج بالتماسيح حوالي الساعة التاسعة مساء”.

وأفادت سافيتري أن زوجها هو المسؤول عن الجريمة كونه عذبها نفسيا قبل أن يطلب منها أن ترمي طفلها في القناة، حيث أرجع اللوم عليها في إنجابه مصابا بعيب.

وأرسلت الشرطة غواصين للعثور على الطفل، بعد إبلاغ الجيران عن الحادثة المروعة، لكن الظلام حال دون إيجاده، وفي اليوم الموالي تم القبض على تمساح وجثة الصبي بين فكيه مصابة بجروح خطيرة وآثار عض إلى جانب فقدان الذراع الأيمن.