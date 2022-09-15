هندي “سرق” كلية زوجته وباعها في السوق السوداء

اتهمت امرأة هندية زوجها بسرقة إحدى كليتيها دون موافقتها وبيعها في السوق السوداء بعد أن عجزت أسرتها عن دفع المهر البالغ 2000 روبية.

وبحسب وسائل إعلام هندية، قالت رانجيتا كوندو، وهي امرأة في منتصف العمر، أن زوجها سرق إحدى كليتيها وباعها قبل أربعة أعوام.

أضافت أنها اكتشفت الأمر مؤخرا عندما ذهبت إلى الطبيب بسبب آلام في المعدة، حيث أخبرها الطبيب أن كلية واحدة فقط تعمل في جسدها.

حدث هذا الأمر عندما أصيبت رانجيتا بحصوات في الكلية في 2018، فأخذها زوجها إلى المستشفى لإزالتها، لكنه اتفق مع الطبيب على استئصال كلية واحدة وهي تحت التخدير، حتى يتمكن من بيعها في السوق السوداء، وتبين أنه باعها لشخص يعيش في القرية التي تجاور مسكنها.

وذكرت الزوجة ” المسروقة” أنها تزوجت من زوجها “اللص” قبل 12 سنة ولديهما ولدان، لكنه هرب قبل شهرين مع امرأة، ثم طردها من البيت لتنتقل للعيش مع والديها.

وأفادت وكالات الأنباء الهندية، أن الوقت الذي وقعت فيه الحادثة، أي سرقة كلية الزوجة سنة 2018، كان الزوجان يتشاجران حول قضايا متعلقة بالمهر، وقرر الزوج سرقة وبيع كلية رانجيتا للحصول على المال المدين به.

واعتقلت الشرطة الزوج، وزوج أختها، بتهمة التآمر لسرقة كليتها وبيعها دون موافقتها باستخدام وثائق مزورة.