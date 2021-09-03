هند صبري تكشف لأول مرة أصعب موقف تعرضت له في حياتها

من خلال برنامج السيرة للإعلامية وفاء الكيلاني

كشفت الفنانة التونسية هند صبري، الخميس، سر مقاطعتها لوالدها في الماضي، وذلك في خضم سردها لأصعب المواقف التي عاشتها وعصفت بمشاعرها.

حديث الفنانة الشهيرة، وبطلة فيلم “عاوزة أتجوز” الذي أحدث ضجة في العالم العربي حين عرضه، كانت ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وقالت هند صبري: “كانت أصعب مرحلة فى حياتى لحظة انفصال أبى وأمى قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين، وأى حد مكانى كان زمانه انهار ومرحش الامتحان، أصريت أروح الامتحان وجبت امتياز وانهارت بعدها”.

وأضافت: “يوم الانفصال كنت فى المدرسة ورجعت البيت ماما قالت لى: “باباكى مش راجع تانى. بعدها قاطعت أبى ولم أرد على اتصالاته رغم محاولاته الحديث معي”.

وأوضحت أنها بدأت تعذر والدها وأمها، حيث قالت: “بدأت أعاتب أبويا وصممت أقول كل حاجة جوايا ساعتها، وقلت له منذ 4 سنوات تقريبا: المشكلة مش فى الانفصال، المشكلة إزاى حصل الانفصال، لأنه فى النهاية الانفصال حلال، لكن شعرت وقتها بأن عالمي قد انهار”.

وعن أول لقاء بينها وبين أبيها بعد فراق سنوات قالت: “اتقابلنا فى المطار وأول حاجة قلتها له وحشتنى”. وحول علاقتها بزوجة أبيها أوضحت: “أنا وزوجة أبي لسنا أصحاب، وكنت هضايق لو أنجبت منه”.