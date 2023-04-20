هنري يكشف عن توقعاته بخصوص مواجهة الريال ومانشستر سيتي
كشف النجم الفرنسي السابق تييري هنري، عن توقعاته لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال هنري، خلال تحليله لمباراة إياب ربع النهائي بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي: “أراهن ضد ريال مدريد، وسأكون مع مانشستر سيتي، الذي يتأهل إلى المباراة النهائية”.
وتأهلت فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.
Real Madrid Vs Man City
Henry : I Will Go With Man City #RealMadridManCity | #Henry pic.twitter.com/xgrMbBmhhF
— Real Madrid Videos & Photos HDTV (@RMVideosHDTV) April 20, 2023
ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مع مانشستر سيتي، في حين ستكون المواجهة الثانية إيطالية خالصة بين ميلان وإنتر.