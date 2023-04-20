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رياضة

هنري يكشف عن توقعاته بخصوص مواجهة الريال ومانشستر سيتي

عمر سلامي
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هنري يكشف عن توقعاته بخصوص مواجهة الريال ومانشستر سيتي
ح.م
تيري هنري

كشف النجم الفرنسي السابق تييري هنري، عن توقعاته لمواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هنري، خلال تحليله لمباراة إياب ربع النهائي بين بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي: “أراهن ضد ريال مدريد، وسأكون مع مانشستر سيتي، الذي يتأهل إلى المباراة النهائية”.

وتأهلت فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وإنتر، إلى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مع مانشستر سيتي، في حين ستكون المواجهة الثانية إيطالية خالصة بين ميلان وإنتر.

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