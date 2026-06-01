“هنكل” تُنعش الموارد المالية لِاتحاد الكرة الجزائري

أمست الشركة الألمانية “هنكل” مساء الإثنين، راعيا رسميا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأُعلن عن هذه الشراكة وتقديمها رسميا، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر شركة “هنكل” فرع الجزائر.

وتختصّ شركة “هنكل” في إنتاج مواد ذات الاستعمال المنزلي مثل مساحيق تنظيف الأواني، وأُخرى للعناية بِالفم مثل معجون الأسنان. فضلا عن تخصصات أُخرى. ويقع مقرّها الاجتماعي بِمدينة دوسلدورف الألمانية.

وحضر الحفل ممثلون عن كلا الطرفين، وضم وفد الاتحاد الجزائري لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد محمد الأمين مسلوق، والأمين العام لـ “الفاف” النذير بوزناد.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية هيئة دالي إبراهيم لِتطوير كرة القدم، في جميع الأصناف، ولدى الجنسَين.

ويُجسّد هذا التعاون الجديد التزام “الفاف” بِتنويع شراكاتها، وتوفير الموارد اللازمة لِتنفيذ مشاريع تطوير اللعبة، بما يعود بِالنفع على كرة القدم الجزائرية ككل.

