هنيئا لِأنصار المولودية بِملعب الدويرة

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الخميس، بِزيارة عمل وتفقّد إلى ملعب الدويرة بِالجنوب الغربي للعاصمة.

وأبدى الوزير محمد طارق بلعريي ارتياحه لِتقدّم الأشغال، لكن مع ذلك طالب الشركة المُكلّفة بِتشييد هذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية بِعدم التراخي، والمواصلة على هذا النّسق حتى تدشين الملعب.

وطالب وزير السكن والعمران والمدينة بِالشروع الفوري في تنصيب 40 ألف مقعد في المدرجات، وتثبيت سبّورتَين إلكترونيتَين عملاقتَين، والانطلاق في زراعة العشب الطبيعي لِأرضية الميدان، وتزفيت مداخل الملعب في آجال لا تتعدّى فترة شهر من الآن.

وبِخصوص مراكز التدريب، سُجّل تشييد ميدانَين: الأوّل بُني بِنسبة 25%، والأخير افُتُرض أن تنتهي أشغاله أواخر جانفي المقبل.

وأعطت وزارة محمد طارق بلعريبي الانطباع بِأن ملعب الدويرة سيكون ميدان نادي مولودية الجزائر، بعد أن دهنت الشركة المُكلّفة بِالتشييد ساحة الملعب بِألوان “العميد”.