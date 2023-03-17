هنية: الجزائر مصدر إلهام لحركات التحرر في المنطقة

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التحية، الخميس، بمواقف الجزائر قيادة وشعبا في دعم فلسطين تاريخيا، مشددا على أنها شكلت مصدر إلهام لحركات التحرر والمقاومة في المنطقة، كما وقفت سدا منيعا أمام التطبيع في القارة الإفريقية.

وقال هنية خلال كلمته في مؤتمر حركة مجتمع السلم، إن الجزائر كانت حاضرةً في التاريخ وفي الحاضر والمستقبل حاضنةً للقدس والمقاومة، وهي التي شكلت مصدر إلهام لحركات التحرر والمقاومة في المنطقة، وما زالت تشكل مصدر إلهامٍ للمقاومة في فلسطين ولحركة حماس على وجه الخصوص، واحتضنت إعلان دولة فلسطين على أرض فلسطين التاريخية.

واعتبر رئيس الحركة أن الجزائر وقفت سداً منيعاً في وجه التطبيع الصهيوني في المنطقة مع دول إفريقية أصيلة أمام إمكانية اعتبار الكيان الصهيوني عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي وهي التي احتضنت الحوار الفلسطيني على مدار عام كامل وباستراتيجية الصبر على هذا الحوار والتوازن الدقيق في المواقف إلى أن وصلنا إلى إعلان الجزائر.

ووجه التحية للشعب الجزائري وللرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي رعى الحوار الوطني الفلسطيني وأكد أن حركة حماس متمسكة بإعلان الجزائر وأنها معنية بتطبيقه كاملاً غير منقوص، لأن شعبًا تحت الاحتلال يتحرر بالوحدة وبالمقاومة.

وفي نفس السياق استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأكد بوغالي خلال لقائه بهنية والوفد المرافق له, على “احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية, والدعم الكامل للشعب الفلسطيني, والالتزام الثابت لمساندة القضية في المحافل الإقليمية والدولية, وكذا تشجيع الوحدة الفلسطينية خدمة للمصالح الفلسطينية” حسب ما جاء في البيان.

من جهته, عبرهنية -حسب المصدر ذاته- عن “سعادته لتواجده تحت قبة البرلمان الجزائري, وشكره للجزائر حكومة وشعبا على المواقف الثابتة والمساندة للفلسطينيين على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية”, مثمنا بالمناسبة جهود رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لنصرة القضية الفلسطينية ولم شمل البيت الفلسطيني.

وجدد إسماعيل هنية بالمناسبة الالتزام “بإعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية, كما استعرض الوضع داخل الأراضي الفلسطينية, والمتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأثيرها على مسار القضية, يضيف البيان.