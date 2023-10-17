هنية: جريمة المستشفى المعمداني ستكون نقطة تحوّل وطوفانا يضاف إلى طوفان الأقصى

حمّل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الولايات المتحدة مسؤولية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، باستهدافه للمستشفى المعمداني في غزة.

وقال هنية في كلمة مصوّرة مساء اليوم إن واشنطن “أعطت غطاء غير محدود لعدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وذكر هنية في كلمته بأن مجزرة مستشفى المعمداني، تضاف لسلسلة المجازر التي ارتكبها الصهاينة منذ احتلالهم لأرض فلسطين. قبل أن يدعو جميع الشعوب العربية إلى الخروج احتجاجا على هذه الجريمة.

وأسفر عدوان الاحتلال على المستشفى المعمداني، عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.

أهمّ ما جاء في كلمة هنية: