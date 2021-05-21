هنية: غزة انتصرت للقدس وتركت آثارا مؤلمة على مستقبل الكيان الصهيوني (فيديو)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس​ ​إسماعيل هنية​، إن “غزة انتصرت للقدس وللمسجد الأقصى ولحي الشيخ جراح وللضفة، ووجهت ضربة موجعة وقاسية ستترك آثارها المؤلمة على الكيان الصهيوني وعلى مستقبله”.

وأكد هنية، الجمعة، في كلمة متلفزة بمناسبة وقف إطلاق النار والتهدئة أن “المقاومة اليوم اشتد عودها وهي تعرف طريقها ولديها إرادة حديدية وإيمان عميق بحتمية النصر”.

وأضاف هنية قائلا “معركة سيف القدس طوت مراحل كثيرة وفتحت الباب أمام مراحل جديدة، وإننا اليوم نعتبر أن هذه المعركة هي قفزة نوعية على طريق الصراع”.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين زحفوا إلى ​المسجد الأقصى​ لحمايته وللتأكيد أن الأقصى خط أحمر، وأبناء الأمة التفوا حول نصر شعبنا ومقاومته، وما حدث هو نصر إلهي رباني في هذه المرحلة العظيمة”.