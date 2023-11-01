هنية: قدّمنا تصوّرا شاملا لوقف الحرب في قطاع غزة (فيديو)

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية يوم الأربعاء، أن المقاومة الفلسطينية قدمت للأطراف الدولية “تصورا شاملا” لوقف الحرب في قطاع غزة.

ويشمل هذا التصوّر “وقف العدوان، وفتح المعابر، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى”، حسب ما أوضحه هنية في كلمة مصوّرة، متّهما سلطات الاحتلال بتعطيل أي مسار لوضع حدّ للحرب.

وقال هنية:”قدمنا تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان، وفتح المعابر، مرورا بصفقة تبادل الأسرى. وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية، وحق تقرير المصير”.

متابعا:”لكن نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفة”. قبل أن يضيف:”نتنياهو هو أحد أهم أسباب الحرب الحالية. فهو يقود مجموعة عنصرية يمينية فاشية”.