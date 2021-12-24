قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الخميس، إن الجزائر داعم أساسي للقضية الفلسطينية.

وأكد إسماعيل هنية لدى استضافته، الخميس، على قناة الشروق نيوز، أن موقف الجزائر الثابت والصريح والواضح برفض التطبيع هو أكبر دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وتابع هنية قائلا “دعوة الجزائر لعقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية تعكس حرص الجزائر على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة العمل المشترك”، مؤكدا ترحيب حماس بالدعوة واستعدادها للحضور.

وقال هينة: “لقاء الجزائر فرصة، ويجب ألا نضيعها”.

وأضاف “يكتسب أي لقاء فلسطيني في العاصمة الجزائرية أهمية استثنائية لما لها من دور في دعم القضية”.

وأضاف هنية “نأمل بأن تنعقد الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية قبل عقد القمة العربية، لكي يكون شعبنا موحدا خلال انعقاد القمة التي ستهتم بالقضية الفلسطينية”.

وعن شروط حضور الندوة قال هنية أن حماس ليس لديها أي شروط مسبقة لحضور الندوة الجامعة الفلسطينية في الجزائر.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على ضرورة الاتفاق على إستراتيجية نضالية تدير المواجهة مع الاحتلال، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة حقيقية وقرار جاد بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

وعن القمة العربية المزمع إجراؤها في الجزائر، قال هنية “سنتابع باهتمام بالغ نتائج القمة العربية بالجزائر”.

كما قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، أن الحركة مستعدة للمشاركة في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية في الجزائر دون شروط.

رحب إسماعيل هنية لدى استضافته، الخميس، على قناة الشروق نيوز، بالخطوة التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتمثلة في ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

وتابع هنية في معرض تصريحاته للقناة، ” يشرفي أن أكون على رأس وفد الحركة المشارك في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينة بالجزائر”.

وعن القمة العربية المزمع إجراؤها في الجزائر، قال هنية “سنتابع باهتمام بالغ نتائج القمة العربية بالجزائر”