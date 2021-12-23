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 هنية: مستعدون للمشاركة في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر دون شروط
الجزائر

 هنية: مستعدون للمشاركة في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر دون شروط

الشروق أونلاين
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 هنية: مستعدون للمشاركة في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر دون شروط
ح.م

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، أن الحركة مستعدة للمشاركة في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينية في الجزائر دون شروط.

رحب إسماعيل هنية لدى استضافته، الخميس، على قناة الشروق نيوز، بالخطوة التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتمثلة في ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

وتابع هنية في معرض تصريحاته للقناة، ” يشرفي أن أكون على رأس وفد الحركة المشارك في الندوة الجامعة للفصائل الفلسطينة بالجزائر”.

وعن القمة العربية المزمع إجراؤها في الجزائر، قال هنية “سنتابع باهتمام بالغ نتائج القمة العربية بالجزائر”

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