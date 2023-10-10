هنية: معركة طوفان الأقصى “فلسطينية القرار” والعدو سيدفع الثمن باهضا

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في رابع أيام “طوفان الاقصى”، أن معركة طوفان الأقصى فلسطينية القرار والعدو الإسرائيلي سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”: “معركة طوفان الأقصى فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل قناعتنا بوجوب مشاركة كل أبناء أمتنا”.

وأضاف هنية: “أبلغنا الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة”.

وتابع رئيس مكتب “حماس”: “وحشية حكومة الكيان ضد شعبنا في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة”.