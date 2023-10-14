-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هنية: نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس

الشروق أونلاين
  • 620
  • 0
هنية: نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس
أرشيف
إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم السبت، أن مقاومة الفلسطينيين مستمرّة ضد الاحتلال، حتى يتمّ تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وعودة المهجّرين إلى ديارهم.

وقال هنية في كلمة مصوّرة:”سنواصل كفاحنا حتى تؤسس دولتنا ويحرّر أسرانا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم”. مضيفا:”نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس”.

كما أشار المتحدث إلى أن “الضربة الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال، جراء عملية “طوفان الأقصى”، مؤشر على أن العودة والتحرير أضحت قريبة المنال”.

ورحّب هنية بموقف السلطات المصرية الرافض لدعوات الاحتلال إلى تهجير سكان قطاع غزة. مؤكدا “عزم الفلسطينيين على البقاء في أرضهم”.

أهم تصريحات إسماعيل هنية:

  • الضربة الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال جراء عملية “طوفان الأقصى” مؤشر على أن العودة والتحرير أضحت قريبة المنال.
  • لا هجرة من غزة ولا من الضفة ونحن باقون في أرضنا.
  • أحيي موقف الأشقاء في مصر من تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
  • حماس لا تستهدف المدنيين رغم ما يقوم به العدوّ الصهيوني.
  • حماس هي حركة تحرر وطني تنتمي إلى قيم الإسلام التي تحرّم الاعتداء على الأبرياء.
  • أين موقفكم من قتل المدنيين والأطفال الفلسطينيين؟ وتدمير البيوت والجوامع والجامعات والمؤسسات؟.
  • حركة حماس لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام آلة التضليل الإعلامي.
  • سنواصل كفاحنا حتى تؤسس دولتنا ويحرّر أسرانا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم.
  • نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس.
مقالات ذات صلة
إبراهيم غالي : نجدد تضامن الشعب الصحراوي مع شقيقه الفلسطيني

إبراهيم غالي : نجدد تضامن الشعب الصحراوي مع شقيقه الفلسطيني

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى غزة (فيديو)

الأردن يرسل أولى المساعدات الإغاثية إلى غزة (فيديو)

عباس يحذّر من “كارثة حقيقية” على كافة الخدمات الصحية والإنسانية في غزة

عباس يحذّر من “كارثة حقيقية” على كافة الخدمات الصحية والإنسانية في غزة

كتائب القسام: مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب خلال القصف الأخير

كتائب القسام: مقتل 13 أسيرا بينهم أجانب خلال القصف الأخير

بالفيديو.. جيش الاحتلال يأمر نصف سكان غزة بمغادرة القطاع

بالفيديو.. جيش الاحتلال يأمر نصف سكان غزة بمغادرة القطاع

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز : علينا أن لا ننسى أن نصف مليوني شخص في غزة أطفال  

السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز : علينا أن لا ننسى أن نصف مليوني شخص في غزة أطفال  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد