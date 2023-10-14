هنية: نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم السبت، أن مقاومة الفلسطينيين مستمرّة ضد الاحتلال، حتى يتمّ تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وعودة المهجّرين إلى ديارهم.
وقال هنية في كلمة مصوّرة:”سنواصل كفاحنا حتى تؤسس دولتنا ويحرّر أسرانا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم”. مضيفا:”نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
كما أشار المتحدث إلى أن “الضربة الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال، جراء عملية “طوفان الأقصى”، مؤشر على أن العودة والتحرير أضحت قريبة المنال”.
ورحّب هنية بموقف السلطات المصرية الرافض لدعوات الاحتلال إلى تهجير سكان قطاع غزة. مؤكدا “عزم الفلسطينيين على البقاء في أرضهم”.
أهم تصريحات إسماعيل هنية:
- الضربة الاستراتيجية التي لحقت بالاحتلال جراء عملية “طوفان الأقصى” مؤشر على أن العودة والتحرير أضحت قريبة المنال.
- لا هجرة من غزة ولا من الضفة ونحن باقون في أرضنا.
- أحيي موقف الأشقاء في مصر من تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
- حماس لا تستهدف المدنيين رغم ما يقوم به العدوّ الصهيوني.
- حماس هي حركة تحرر وطني تنتمي إلى قيم الإسلام التي تحرّم الاعتداء على الأبرياء.
- أين موقفكم من قتل المدنيين والأطفال الفلسطينيين؟ وتدمير البيوت والجوامع والجامعات والمؤسسات؟.
- حركة حماس لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام آلة التضليل الإعلامي.
- سنواصل كفاحنا حتى تؤسس دولتنا ويحرّر أسرانا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم.
- نريد أن تكون لنا دولة على كامل ترابنا الفلسطيني وعاصمتها القدس.