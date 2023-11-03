هنية : نطالب الإخوة في مصر فتح معبر رفح بشكل كامل

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل وتجاوز كل الاعتبارات التي تحول دون ذلك.

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل وتجاوز كل الاعتبارات التي تحول دون ذلك. هذا في تصريح صحفي أفاد به اليوم، الجمعة 3 نوفمبر، بعد المجزرة الجديدة التي خلفتها قوات الكيان بقصف مدخل مستشفى الشفاء اليوم.

هنية قال أن “الاستهداف المنظم للمستشفيات والتي كان آخرها استهداف الجرحى والمصابين على بوابة مستشفى الشفاء اليوم بشكل متزامن مع استهداف محيطي مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي. ”

وأضاف أن “هذه المجازر هي تعبير عن المأزق الذي يمر به الاحتلال وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية لقواته البرية والتي تدافع عن أرضنا وتثأر لآلاف الشهداء والجرحى”.

اسماعيل هنية قال أن هذه المجازر والإعتداءات الصهيونية على مستشفيات القطاع والتي تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن “هي نتاج الضوء الاخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه الولايات المتحدة للاحتلال بهذا المستوى من التحدي لكل القيم الانسانية والقوانين الدولية.”

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أكد أن المقاومة ستواصل “دفاعها عن شعبنا بكل قوة وتوجه ضرباتها بكل ضراوة ولن يكون للاحتلال مقام على أرضنا.”

كما وجه نداءا لمصر “أمام مجزرة الجرحى والمشافي فإننا نطالب الإخوة في مصر فتح معبر رفح بشكل كامل وتجاوز أي اعتبارات تحول دون ذلك تكريساً لمسؤوليتها القومية تجاه أشقائهم في القطاع الصامد وإيصال كافة احتياجاته الإنسانية.”

ودعا كذلك “الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة التعبير عن غضبهم تجاه هذه الدماء في وجه الصهاينة وحلفائهم، والمطالبة بموقف عربي وإسلامي ودولي يجبر الاحتلال على وقف هذه الجرائم”.

هنية دعا أيضا “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والسياسية بوضع حد لجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ورفع الغطاء عنه سياسياً وقانونياً وإعلامياً وتنفيذ القرارات الأممية الملزمة له بوقف شامل لحرب الإبادة التي يقوم بها تجاه أهلنا وشعبنا في غزة”، كتب اسماعيل هنية.