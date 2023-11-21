هنية: نقترب من التوصل لاتفاق هدنة وسلمنا ردنا لقطر

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، فجر الثلاثاء، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرا إلى أن الحركة سلمت ردها إلى قطر والوسطاء الآخرين في المفاوضات مع الكيان.

ونقلت حركة حماس على قناتها في “تليغرام” عن هنية قوله:” حركة حماس سلمت ردها للأخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة”.

وكان رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال مساء الأحد الماضي، إن إتمام صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس “بات قريباً”، دون ذكر تاريخ معين.

من جانبه قال عزت الرشق، القيادي في حركة “حماس”، لقناة “الجزيرة”، الثلاثاء، إن محادثات تجري بين الحركة وإسرائيل حول هدنة مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وحول اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف الرشق أن “الاتفاق المنتظر يشمل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين بسجون الاحتلال”، وذكر أن المسؤولين القطريين سيعلنون عن تفاصيل الهدنة.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان “هيئة البث الإسرائيلية” الرسمية أن تل أبيب أعطت “ضوءاً أخضر” لصفقة تبادل أسرى، وقالت إنها تنتظر رد حركة “حماس”، وأضافت الهيئة: “نحن الآن في ساعات مصيرية”.