هنية يحل بالجزائر للمشاركة في احتفالات ستينية الاستقلال

حل رئيس المكتب السياسي للحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، مساء الأحد بالجزائر، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

وحسب بيان للحركة: بدعوة رسمية من فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الثورة الجزائرية الستين، واسترجاع السيادة الوطنية، وصل مساء اليوم الأحد الموافق 3/ 7 / 2022 رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ المجاهد إسماعيل هنية إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد قيادي يضم الأخ المجاهد د. خليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، والأخ د.سامي أبو زهري عضو مكتب العلاقات، والأخ محمد عثمان ممثل الحركة في الجزائر.

وأوضح: بهذه المناسبة فإن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه القدوة والمَثَل في طريقنا نحو تحرير فلسطين كاملة من بحرها إلى نهرها.

وأوضح البيان: تعرب الحركة عن تقديرها الكبير لهذه الدعوة الكريمة التي حرصت من خلالها القيادة الجزائرية على مشاركة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الاحتفالات الوطنية بذكرى الاستقلال، وندعو الله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها وقيادتها قلعةً عربية شامخة داعمةً على الدوام للشعب الفلسطيني ورافضةً لكل أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.