هنية يدعو المطبعين العرب والأفارقة لإلغاء اتفاقياتهم مع الكيان الصهيوني

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الجمعة، الدول الإفريقية والعربية، إلى إلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال هنية، الجمعة، خلال كلمته بمؤتمر نظمته حركة “البناء الوطني”، عبر تطبيق “زوم”، في الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية: “أدعو الدول الإفريقية والعربية أن تلغي اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.

ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس إلى أن “كل الاتفاقات التي وقعت مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن تمنحه الشرعية، فالمقاومة الفلسطينية هي الرقم الصعب في المعادلة والمواجهة”.

وتابع: “محاولات تجاوز الحقوق الفلسطينية لبناء السلام الإقليمي وأن يكون التطبيع أولا من ثم السلام كل هذا أوهام”.

وأردف هنية : “محاولات الكيان التمدد والتوغل في المنطقة لا يمكن أن تغير من وعي الشعوب”.

وقال هنية “إن ثلاثة متغيرات تمر بها المنطقة، الأول معركة سيف القدس (بغزة في ماي 2021)، والثاني الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والثالث فشل نظرية بناء نظام إقليمي جديد وتحالف تكون إسرائيل جزءا منه”.

وأضاف: “المقاومة هي التي تبني المعادلات اليوم ومضى العهد الذي يحقق فيه جيش الاحتلال الانتصارات”.

وأشار إلى أن “معركة سيف القدس أثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة وقابلة للتحقق، وأن محاولات فرض المعادلات على المنطقة لن تنجح”.

وفي 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لتطبيع لعلاقات مع الكيان الصهيوني، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.