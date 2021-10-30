-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هنية يدعو المطبعين العرب والأفارقة لإلغاء اتفاقياتهم مع الكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
  • 116
  • 0
هنية يدعو المطبعين العرب والأفارقة لإلغاء اتفاقياتهم مع الكيان الصهيوني
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الجمعة، الدول الإفريقية والعربية، إلى إلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال هنية، الجمعة، خلال كلمته بمؤتمر نظمته حركة “البناء الوطني”، عبر تطبيق “زوم”، في الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية: “أدعو الدول الإفريقية والعربية أن تلغي اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.

ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس إلى أن “كل الاتفاقات التي وقعت مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن تمنحه الشرعية، فالمقاومة الفلسطينية هي الرقم الصعب في المعادلة والمواجهة”.

وتابع: “محاولات تجاوز الحقوق الفلسطينية لبناء السلام الإقليمي وأن يكون التطبيع أولا من ثم السلام كل هذا أوهام”.

وأردف هنية : “محاولات الكيان التمدد والتوغل في المنطقة لا يمكن أن تغير من وعي الشعوب”.

وقال هنية “إن ثلاثة متغيرات تمر بها المنطقة، الأول معركة سيف القدس (بغزة في ماي 2021)، والثاني الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والثالث فشل نظرية بناء نظام إقليمي جديد وتحالف تكون إسرائيل جزءا منه”.

وأضاف: “المقاومة هي التي تبني المعادلات اليوم ومضى العهد الذي يحقق فيه جيش الاحتلال الانتصارات”.

وأشار إلى أن “معركة سيف القدس أثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة وقابلة للتحقق، وأن محاولات فرض المعادلات على المنطقة لن تنجح”.

وفي 2020، وقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، اتفاقيات لتطبيع لعلاقات مع الكيان الصهيوني، لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان

بالفيديو.. مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان

قمة مجموعة الـ 20 بروما.. قضايا المناخ واللقاح تتصدران المباحثات

قمة مجموعة الـ 20 بروما.. قضايا المناخ واللقاح تتصدران المباحثات

“عملية أزور”.. إحباط مخطط انقلاب في فرنسا

“عملية أزور”.. إحباط مخطط انقلاب في فرنسا

هل تواطأت اسبانيا مع بوريطة لعبور الأجواء الجزائرية؟

هل تواطأت اسبانيا مع بوريطة لعبور الأجواء الجزائرية؟

الجمهورية الصحراوية في اجتماع إفريقيا-أوروبا: لا يمكن تجاوزنا

الجمهورية الصحراوية في اجتماع إفريقيا-أوروبا: لا يمكن تجاوزنا

مينورسو.. 3 حقائق تكشف بيع المخزن الوهم لشعبه حول القرار الأممي

مينورسو.. 3 حقائق تكشف بيع المخزن الوهم لشعبه حول القرار الأممي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد