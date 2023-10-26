هنية يشيد بموقف روسيا والصين في إفشال قرار أمريكي منحاز للاحتلال

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، بموقف كل من روسيا والصين في مجلس الأمن وإفشالهما القرار الأمريكي المنحاز للاحتلال.

وعبر هنية في تصريح صحفي “عن تقديره لكافة الدول داخل مجلس الأمن وخارجه التي طالبت بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة”.

كما دعا اسماعيل هنية “المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال باحترام قواعد حقوق الإنسان وبتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق المواطنين في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة”.

وطرحت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة مقترح “إن “لإسرائيل” الحق في الدفاع عن نفسها، ومطالبة إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى جماعات مسلحة”،

وعند التصويت على القرار مساء الأربعاء، استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو”، كما رفضته أيضا الإمارات، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت.

في المقابل، “حظي القرار بموافقة 10 أعضاء بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكن هذا لم يكن كافيا بسبب الفيتو الروسي الصيني”.