هنية يوجه رسالة للقمة العربية بالجزائر.. هذا مضمونها

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية القادة والزعماء خلال القمة العربية إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها إلى القمة العربية، وقال فيها “لعله من حسن الاختيار؛ أن تستأنف القمة العربية انعقادها – بعد ثلاثة أعوام من توقفها في ذكرى اندلاع حرب التحرير الجزائرية، التي توّجت ثورة المليون ونصف المليون شهيد، وانتهت بتحرير الجزائر- وفلسطين تلتهب تحت أقدام المحتلين، وتقدم الشهداء على ذات الخُطى في المقاومة من أجل التحرير، ونحن على يقين أن أمتنا معنا وإلى جانبنا قادة وشعوبًا”.

وأضاف “تمر فلسطين وقضيتها اليوم بواحدة من أدق المراحل وأعقدها على المستوى السياسي والإنساني؛ فالاحتلال قد تغول في إجرامه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا؛ إذ يتعرض المسجد الأقصى المبارك لمحاولات التهويد والتقسيم الزماني والمكاني، فيما يتصاعد الاستيطان في الضفة والاستيلاء على أرضنا وبيوتنا، والتنكيل بأبناء شعبنا، وقطاع غزة تحت حصار خانق، وأسرانا في ظروف شديدة القسوة، ويعيش اللاجئون مشردين في المنافي والشتات بأوضاع إنسانية قاهرة”.

وأشار إلى أنه “في ظل ذلك كله ينتفض شعبنا ويقاوم هذا المحتل، ويقدم كل يوم شهداء على طريق الحرية، ويصر على ثوابته وحقوقه في أرضه ووطنه ومقدساته.

ودعا رئيس الحركة القادة المجتمعين إلى إقرار المبادرة الجزائرية الكريمة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان (إعلان الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني) واعتبارها جزءًا من مقررات القمة العربية.

وأكد ضرورة تجديد التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية لدولنا العربية، وتحمّل مسؤوليتها في حشد الإمكانات والمقدرات لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل استعادة حقوقه كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.

وطالب باتخاذ قرارات وخطوات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، ودعم صمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة، وكذلك وضع الآليات المباشرة لتنفيذ مقررات القمم العربية السابقة بإنهاء وكسر الحصار عن قطاع غزة.

ودعا أيضا القمة العربية إلى دعم الأسرى في سجون الاحتلال، وبذل كل الجهود لنيل حريتهم، وطالب القادة العرب بتوفير الحياة الكريمة للّاجئين في المنافي والشتات، ودعم حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم، وإدانة الاحتلال وجرائمه، والعمل على عزله سياسيًا ودبلوماسيًا، وفضح جرائمه بحق شعبنا.

القمة العربية: هذه هي الملفات المطروحة للنقاش أمام القادة

والأربعاء، أكد عبد الحميد شبيرة، سفير الجزائر بمصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، على أن الوفود المشاركة في أشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية حضرت إلى الجزائر برغبة في إنجاح هذا الموعد العربي الذي ينتظر أن يشكل “محطة كبيرة” في مسار العمل العربي المشترك.

وشدد شبيرة، في ندوة صحفية عقب اختتام أشغال اليوم الاول لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، الخاص بالإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها ال31، والتي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم، أن “التسريبات الإعلامية التي روجت لحضور بعض الدول لأشغال القمة بشروط لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح شبيرة في رده على سؤال ل(وأج) أنه “لا توجد أي دولة حاضرة في القمة بشروط، فهي قمة عادية تنعقد كل سنة بين الدول الأعضاء بمقتضى نصوص الجامعة العربية المتمثلة في ميثاقها التأسيسي ولها جدول أعمال مصادق عليه من قبل مجلس وزراء الخارجية”.

واسترسل في ذات السياق يقول أن الجزائر “احتضنت من قبل ثلاث قمم شكلت في مجملها قمما هامة في العمل العربي المشترك”، مذكرا بأن قمة سنة 1973 برئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين، توجت بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وتمكنت الجزائر من تحقيق توافق بين العديد من الأطراف المتنازعة حول تمثيل الفلسطينيين آنذاك.

أما قمة 1988 التي كانت “قمة استثنائية” برئاسة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وبطلب من الجزائر، فكانت حسب ما أكده السفير شبيرة، قمة “دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه”.

كما احتضنت الجزائر قمة 2005 التي سميت “قمة الإصلاحات” حيث اتخذت خلالها قرارات وصفها السيد شبيرة ب”الجيدة في إصلاح الجامعة العربية والأجهزة التابعة لها، واليوم تعقد القمة الرابعة تحت شعار “لم الشمل العربي” والتركيز على القضايا العربية”.

اجتماعات المندوبين “مثمرة” وحققت توافقا حول امهات القضايا

وحول الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين التي انطلقت أشغالها اليوم الأربعاء، فأكد شبيرة انها كانت “مثمرة وتميزت بنقاش موضوعي حيث تم التوصل إلى تحقيق توافق حول أمهات القضايا”، مضيفا أن “القاعدة المعمول بها في القمم العربية هي التوافق على الرغم من وجود بعض الاختلافات بين الدول”.

ولفت السيد شبيرة الى انه تم خلال الاجتماع معالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، مبرزا انه على الصعيد السياسي تم بحث -كقضية أساسية- القضية الفلسطينية إلى جانب الوضع في ليبيا واليمن وسوريا وكذا العلاقات العربية بصفة عامة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فلفت مندوب الجزائر إلى أنه من بين الملفات المطروحة، ملف الأمن الغذائي العربي الذي تم اقتراحه منذ أشهر خاصة منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا الذي كان له انعكاسات سلبية ومباشرة على العديد من الدول العربية.

وحسب السيد شبيرة، فقد برز هذا الموضوع “وكان محل اهتمام كبير من قبل الجامعة العربية وكذلك من قبل عدد من المنظمات المتخصصة التابعة لها والتي انكبت على تقييم الوضع الأمني والغذائي العربي وتوصلت الى نتائج ملموسة حددت جملة من الاقتراحات للنهوض بهذا القطاع على مستوى العالم والتي سيصادق عليها العرب وسيشرع في تنفيذها مباشرة بعد القمة”.

أما القسم الثالث من النقاش فتركز حسب ممثل الجزائر، حول بحث وتقييم قضايا الجانب الاجتماعي فيما يتعلق بالشباب والتعليم والسياحة وغيرها.

وخلال رده على سؤال حول مبادرة السلام العربية ، فأوضح السيد شبيرة قائلا أنه “بالرغم من مرور مدة طويلة على اعتماد المخطط العربي في بيروت سنة 2002، إلا أن الجانب العربي لا يزال متمسكا بهذه المبادرة السلمية”، مبرزا انه “ستصدر عن القمة توصية تدعو للعمل بها بهدف إقامة سلام عادل ومنصف في الشرق الأوسط يعيد بالأساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وجدد السفير شبيرة التأكيد على أن القضية الفلسطينية تبقى نقطة بارزة في أشغال القمة، مشيرا الى المبادرة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ بداية السنة في جمع شمل الصف الفلسطيني والمصالحة والتي توجت بتوقيع 14 فصيلا فلسطينيا على “إعلان الجزائر” للمصالحة والذي التزمت بتنفيذه من أجل تقوية الصف الفلسطيني والتوجه نحو مسار التسوية للقضية الفلسطينية.

وخلال تطرقه إلى الازمة الليبية، أكد أنها من بين أهم القضايا المدرجة في جدول أعمال القمة التي تسعى الى ايجاد تسوية للوضع الداخلي من خلال ترقية الحوار بين كل الأطراف والذهاب قدما نحو تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل حر ونزيه وبدون أي تدخل اجنبي.

ولم يفوت السيد شبيرة الفرصة للتذكير بأن الجزائر “بذلت جهودا كبيرة جدا في سبيل تسوية الأوضاع في هذه الدولة الجارة، على المستوى العربي و الإفريقي وحتى الدولي، من خلال الدفع نحو تحقيق وحدة ليبيا وسلامة ترابها وتعمل على إيجاد مخرج في اقرب فرصة لهذه الازمة التي طال أمدها وكلفت الشعب الليبي خسائر بشرية ومادية كبيرة”.