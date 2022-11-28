هنين: تفعيل نظام التعرف على معالم الوجه للولوج إلى الإقامات الجامعية

أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين، الاثنين، انه سيتم تفعيل نظام التعرف على المعالم الوجهية من أجل الولوج إلى الإقامات، وإطلاق مشروع وضع مطابخ صغيرة تعمل بالتيار الكهربائي في أجنحة الإقامات الجامعية كبديل لأسطوانات الغاز أو المسخنات.

واستمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية برئاسة صالح جغلول رئيس اللجنة، إلى عرض قدمه المدير العام للخدمات الجامعية فيصل هنين.

وبلغة الأرقام أفصح هنين عن وجود 66 مديرية للخدمات الجامعية على المستوى الوطني، توفر النقل بـ 5000 حافلة، ويستفيد حوالي مليون و600 طالب من المنحة الجامعية، مع وجود أكثر من 460 إقامة جامعية في الخدمة تؤوي أكثر من 600 ألف طالب وتوفر أكثر من 970 ألف وجبة يومية.

وأوضح هنين أن رقمنة القطاع ستسمح بتشخيص دقيق وتقييم شامل لوضعية الإقامات الجامعية والتكفل بالنقائص والاختلالات المسجلة لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.

كما كشف في هذا الخصوص عن إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى “ماي باص” My Bus، الذي يمكن الطلبة من التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي، وأضاف بأن هذا التطبيق يستخدم بشكل تجريبي في خمس ولايات وسيعمم على المستوى الوطني في الأشهر القادمة.

من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة عن أملهم بأن يعرف هذا القطاع تحسنا في أقرب الآجال، خاصة وأنه يعيش جملة من الاختلالات تعيق الأداء الحسن للطالب.

وفيما يخص جانب النقل، اقترح النواب تفعيل خطوط السكك الحديدية لنقل الطلبة، وحثوا على توفير العدد الكاف من الحافلات المخصصة لهم، وأما فيما يتعلق بالإقامات الجامعية فقد شدد النواب على ضرورة تزويدها بكل المرافق الأساسية على غرار المصليات، ومواصلة ترميم وتهيئة الغرف المهترئة، مع تزويد الإقامات بسيارات إسعاف مجهزة، والقضاء على ظاهرة الاكتظاظ.