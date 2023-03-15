هنيّة يقود وفدا من حركة حماس في زيارة للجزائر

استقبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يوم الأربعاء، وفداً عن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

وحسب بيان للمجلس، فقد كان اللقاء فرصة “لتبادل الآراء حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، ولتجديد موقف الجزائر الداعم والثابت واللامشروط لقضية الشعب الفلسطيني العادلة”.

وقد استعرض هنية بالمناسبة “مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معبّرا عن تقديره لمواقف الجزائر وجهود قيادتها”.

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحماس “تمسك الحركة باتفاق الجزائر، لقطع كل المحاولات الرامية لوأد المقاومة والثورة الفلسطينية”.

ودعا هنية إلى بناء “جبهة وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها”. مشيرا إلى “عزم الحركة وإيمانها بضرورة تفعيل وتطبيق اتفاق الجزائر”.

من جانبه، جدّد قوجيل “تأكيد مكانة فلسطين في وجدان الشعب الجزائري، ومركزية القضية في سياسات الدولة الجزائرية”.

وحثّ قوجيل في هذا السياق على “تنفيذ بنود اتفاق الجزائر، للأهمية القصوى التي يكتسيها التوافق في مسيرات الكفاح ضد الاحتلال”.