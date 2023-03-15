-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هنيّة يقود وفدا من حركة حماس في زيارة للجزائر

الشروق أونلاين
  • 240
  • 0
هنيّة يقود وفدا من حركة حماس في زيارة للجزائر
ح.م
قوجيل يستقبل هنية

استقبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل يوم الأربعاء، وفداً عن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة.

وحسب بيان للمجلس، فقد كان اللقاء فرصة “لتبادل الآراء حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، ولتجديد موقف الجزائر الداعم والثابت واللامشروط لقضية الشعب الفلسطيني العادلة”.

وقد استعرض هنية بالمناسبة “مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معبّرا عن تقديره لمواقف الجزائر وجهود قيادتها”.

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحماس “تمسك الحركة باتفاق الجزائر، لقطع كل المحاولات الرامية لوأد المقاومة والثورة الفلسطينية”.

ودعا هنية إلى بناء “جبهة وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسياساتها”. مشيرا إلى “عزم الحركة وإيمانها بضرورة تفعيل وتطبيق اتفاق الجزائر”.

من جانبه، جدّد قوجيل “تأكيد مكانة فلسطين في وجدان الشعب الجزائري، ومركزية القضية في سياسات الدولة الجزائرية”.

وحثّ قوجيل في هذا السياق على “تنفيذ بنود اتفاق الجزائر، للأهمية القصوى التي يكتسيها التوافق في مسيرات الكفاح ضد الاحتلال”.

مقالات ذات صلة
المديرية العامة للجمارك تكشف عن قائمة المترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف

المديرية العامة للجمارك تكشف عن قائمة المترشحين المقبولين لمسابقة التوظيف

استغلال الثروة البحرية في الصناعات الصيدلانية بالجزائر

استغلال الثروة البحرية في الصناعات الصيدلانية بالجزائر

هذه رزنامة التقييمات الكتابية لامتحان “السانكيام البديل”

هذه رزنامة التقييمات الكتابية لامتحان “السانكيام البديل”

انهيار بناية بوهران.. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن الحادثة

انهيار بناية بوهران.. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن الحادثة

بنك الجزائر: 3 خطوات لاستبدال الأوراق النقدية التالفة

بنك الجزائر: 3 خطوات لاستبدال الأوراق النقدية التالفة

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 13 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 13 مارس 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد