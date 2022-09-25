هني: الجزائر تحصي قرابة 3 ملايين عامل في قطاع الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أن الجزائر تحصي قرابة 3 ملايين عامل في قطاع الفلاح، موضحا أن نسبة التغطية المحلية من الإنتاج الوطني قدرت بـ 75 بالمائة بنسبة نمو 31 بالمائة.

وقال الوزير خلال أشغال اليوم الأول من اجتماع الحكومة بالولاة،إنّ “القطاع يساهم اليوم بما يفوق 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل ربع اليد العاملة النشيطة، أي 2.7 مليون شخص، مع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من الإنتاج الوطني بـ 75 بالمائة، مضيفًا أنّ نسبة نمو الإنتاج الفلاحي لهذا الموسم بلغت 31 بالمائة”.

وأضاف هني أنّ الأهداف التي يسعى القطاع إلى تجسيدها تتمثل في تنمية الشعب الإستراتيجية كالحبوب والبقول الجافة مع الرفع من مستويات دعم الدولة وتوفير إمكانيات التصدير وتبسيط الحصول على العقار الفلاحي من خلال الأطر التنظيمية وتطوير المحيطات الجديدة.

وفاد الوزير أنّ البرنامج مسّ 9500 مستثمرة بطول قدره 6100 كلم و بغلاف مالي قدر بـ 17 مليار دينار، مضيفًا أنه ومنذ سنة 2020، بلغت عدد المستثمرات التي تمّ ربطها بالكهرباء الفلاحية 30 ألف مستثمرة.

وبخصوص التدابير المتخذة لفائدة الفلاحين والمستثمرين والموالين قال إنها خصّت رفع سعر شراء الحبوب المحلية حيث سمح هذا الإجراء بزيادة إنتاج الحبوب بـ 48 بالمائة خلال موسم 2022.

وفي مجال الغابات، يضيف الوزير: “تحضّر الوزارة لمشروع إعادة تأهيل السدّ الأخضر الذي يغطي 13 ولاية و1500 كيلومتر، وهذا حسب مقاربة اقتصادية جديدة”.