هني في قلب فضيحة ترتيب نتائج مباريات في الدوري البلجيكي

بسبب تورط وكيل أعماله السابق

يتواجد اللاعب الجزائري، سفيان هني، نجم نادي الغرافة القطري حاليا ونجم نادي أندرلخت البلجيكي السابق، في قلب فضيحة تلاعب بنتائج مباريات في الدوري البلجيكي بطريقة غير مباشرة ورغما عنه، بعد تحقيق أجرته القناة التلفزيونية البلجيكية المعروفة “أر تي بي أف”، يتحدث عن وجود شبهة في تتويج أندرلخت بلقب الدوري البلجيكي عام 2017.

وتوج أندرلخت بلقب الدوري عام 2017 بعد أن تعادل في لقاء الجولة الأخيرة أمام نادي بروج بهدف لمثله، وكان النادي البنفسجي مجبرا على تفادي الهزيمة لضمان التتويج باللقب، وهو ما حدث بالفعل، لكن بـ«شبهة” تحكيمية وفرضية تلاعب ممكنة، حسب التقرير الإعلامي البلجيكي المثير للجدل، والذي تورط فيها وكيل أعمال سفيان هني آنذاك، ديجان فيلكوفيتش، والمدير الرياضي لأندرلخت، هرمان فان هولسبيك، والحكم البلجيكي، سباستيان دلفيريار، وجاء في التقرير المتعلق بالفضيحة المدوية في كرة القدم البلجيكية، أن المدير الرياضي لنادي أندرلخت طلب من ديجان فيلكوفيتش، وكيل أعمال الدولي الجزائري، سفيان هني، والمتورط في عدة قضايا فساد، أن يطلب من الحكم سباستيان دلفيريار، والذي تربطه علاقة صداقة به، أن يُحّكم مباراة أندرلخت وبروج بطريقة “تحمي أندرلخت”، و«أن لا يقوم بأشياء خاصة بل أن يُحكّم المباراة بطريقة عادلة وألا يرضخ للضغوط”.

وأكدت نفس المصادر بأن المدير الرياضي لأندرلخت، هرمان فان هولسبيك، وعد وكيل أعمال الجزائري، سفيان هني، بتجديد عقد الأخير الذي انتهى ذلك الصيف، مقابل عمولة مالية كبيرة لاستفادة النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما حدث بالفعل وتحصل بموجبه وكيل الأعمال المثير للجدل، ديجان فيلكوفيتش، على عمولة قدرت بـ400 ألف يورو، وبدوره قام الأخير بإهداء المدير الرياضي لأندرلخت وزوجته ساعتين فخمتين من نوع “ورلكس” بقيمة 43 ألف يورو للساعة الواحدة، ما يؤكد حسب البلجيكيين، تبوث فرضية التلاعب.

يجدر الذكر، أنه بالنظر للمعلومات التي تضمنها التحقيق البلجيكي، فإن اللاعب الجزائري، سفيان هني، غير متورط في قضية التلاعب المذكورة بطريقة مباشرة، وهو الذي سجل هدف أندرلخت الوحيد في اللقاء، بل تم استغلاله من طرف وكيل أعماله لتحقيق مكاسب مالية شخصية